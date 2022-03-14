"Залізна завіса" навколо країни-агресора стає все щільнішою.

З моменту вторгнення в Україну на Російську Федерацію почали накладати суворі санкції. Наприклад, банки РФ відключили від SWIFT, а США ввели ембарго на імпорт нафти і газу з країни-агресора. Путін і його посіпаки активно шукають способи обійти обмеження. Потенційною лазівкою міг стати Ізраїль, але нещодавно країна офіційно оголосила, що підтримає західні санкції.

Як передає портал Times of Israel, відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід. Під час виступу в Братиславі він заявив: "Ізраїль не стане маршрутом для обходу санкцій, введених проти Росії США та іншими західними країнами".

"Міністерство закордонних справ координує це питання разом з партнерами, включаючи Банк Ізраїлю, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Управління аеропортів, Міністерство енергетики та інші [структури]", — продовжив Лапід.

Міністр закордонних справ також підкреслив, що не може бути виправдань порушенню територіальної цілісності України. Ізраїль готовий стати посередником і зробити "все можливе" для припинення бойових дій і відновлення миру.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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