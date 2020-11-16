Вірменські солдати обстріляли російських окупантів, відмовляючись залишати регіон.

На території Нагірного Карабаху, в районі Агдама, вірменські солдати обстріляли так званих російських "миротворців".

Про це повідомляє азербайджанський військовий журналіст Ельміра Мусазадех на своїй сторінці в Twitter.

Журналістка також опублікувала кадри оточення вірменських солдатів російськими окупантами, які вимагають від них скласти зброю.

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Повідомляється про те, що між вірменами і росіянами сталася перестрілка, проте інформації про загиблих і поранених поки немає.

Журналісти повідомляють, що між т.зв. «російськими миротворцями» і вірменськими солдатами відбуваються локальні сутички. Деякі вірменські збройні групи відмовляються залишати Карабах. Росіяни примушують їх зробити це під загрозою застосування зброї.

Прозвучала вимога вірменським військовим здатися як вірменською, так і азербайджанською мовами.

Повідомляється, що в районі Агдама на колону російських військовослужбовців було скоєно напад. В оточення потрапила група Вірменських солдатів відмовилися залишати район. Чекаємо заяв російської сторони pic.twitter.com/k5GiH8p4iI — Elmira Musazadeh (@ElmiraMusazadeh) November 16, 2020

Що цьому передувало

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних військових дій, коли армія Азербайджану почала операцію з відновлення контролю над цим регіоном.

На початку листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Згідно з досягнутою домовленістю, підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі й вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, будуть розгорнуті російські миротворці, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії.

Довідка УНІАН

У війні за Нагірний Карабах в 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб.

Відтоді Азербайджан не контролював не лише власне Нагірний Карабах, а й ще сім прилеглих районів, які вірменські сили називали "поясом безпеки".

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Автор: Денис Прядко