Автором карти стала громадянка РФ.

У Туреччині стерли карту РФ з окупованим Кримом, яка була зображена на одній зі скульптур.

Читайте такожПрем’єр Словаччини вибачився за некоректний жарт про ЗакарпаттяПро це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Facebook.

Автором карти стала громадянка РФ під час одного з міжнародних фестивалів мистецтва.

Дізнавшись про це, консул України в Анталії Емір Рустамов звернувся до мера міста Адема Мурата Юджеля з проханням видалити неправдиву карту.

"Вдячні турецьким партерам за миттєву реакцію. Тепер мистецтво не перетворено у політичний інструмент впливу та не вводить в оману мешканців і гостей чудового міста Аланія про територію Російської Федерації. Крим - це Україна!" - наголосила Джапарова.

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Автор: УНІАН