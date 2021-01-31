Раніше ЄС вирішив запровадити принцип контролю експорту вакцини.

Європейський Союз дав гарантії надходження вакцини, замовлених Лондоном і вироблених у країнах ЄС.

Читайте такожУ США вже використали майже 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусуПро це повідомляє телеканал "112 Україна" з посиланням на міністра торгівлі Великої Британії Ліз Трас.

Заява прозвучала після того, як Брюссель визнав, що було помилкою ініціювати надзвичайні повноваження, передбачені угодою щодо Brexit (стаття 16), для обмеження експорту вакцин до Північної Ірландії.

"Життєво важливо, щоб ми тримали кордони відкритими, чинили опір націоналізму, чинили опір протекціонізму... Ми раді, що ЄС визнав, що заклик задіяти статтю 16 був помилковим", - сказала Трас.

"Ми абсолютно впевнені, що зможемо продовжити реалізацію нашої програми. Ми отримали гарантії від Євросоюзу, що контракти не буде порушено", - зазначила вона.

Що цьому передувало

Раніше британський міністр у справах вакцинації Надхім Захаві заявив, що Велика Британія "зосереджена на співпраці" з Євросоюзом в питаннях постачання вакцин від коронавірусу.

ЄС у п'ятницю спробував обмежити деяке експортне постачання вакцин від Covid-19, пославшись на надзвичайне застереження в угоді щодо Brexit.

Однак напередодні Єврокомісія повідомила, що має намір відмовитися від цих обмежень на постачання вакцин до Північної Ірландії, яка є частиною Сполученого Королівства, але на яку, за угодою щодо Brexit, поширюються положення спільного ринку і Митного союзу ЄС.

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Автор: УНІАН