Ця міна у березні знищила фасад храму УГКЦ.

Голова Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані та подарував йому фрагмент російської міни, якою РФ била по Ірпеню на Київщині. Цією міною рашисти поцілили по фасади храму.

Як повідомляє прес-служба УГКЦ, глава церкви вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України приїхав до Рима, щоб "принести до серця християнського світу біль і страждання українського народу". Під час розмови Франциск висловив свою близькість до багатостраждального українського народу.

"Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб і ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які Росія несе на українську землю", - наголосив глава УГКЦ.

Відео дня

У прес-службі також додали, що під час розмови Франциск повідомив про дипломатичні зусилля Святого Престолу для "припинення російської агресії та досягнення справедливого миру для українського народу".

Позиція Папи Римського щодо війни РФ проти України

Нещодавно Франциск закликав Путіна зупинити війну, а Зеленського - відкритись пропозиціям миру. А у жовтні він засудив масоване бомбардування України, яке здійснила Росія, і висловив підтримку українському народу.

Згодом стало відомо, що Папа Римський хотів зустрітися з Путіним після початку повномасштабної війни, але Лавров не дозволив. Очільник МЗС Росії заявив, що у такій зустрічі немає потреби.

7 листопада Франциск заявив, що має велику пошану до російського гуманізму. За словами Папи Римського, він "опинився між двома народами, до яких має прихильність". Згодом заяву Франциска емоційно прокоментувала посол України в США Оксана Маркарова.

Вас також можуть зацікавити новини: