Згідно з ним, Білий дім зможе покарати Москву, заробити гроші та припинити війну в Україні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп потребує кращих карт, щоб примусити кремлівського правителя Путіна сісти за стіл переговорів та припинити війну проти України.

Відомі американські економісти Гленн Хаббард і Кетрін Вольфрам у колонці для The New York Times описали простий спосіб "покращити американську руку". Вони пропонують накладати санкції на всіх, хто бере участь в продажу російських нафти та газу, в будь-якій країні. Уникати цього Москва могла б лише шляхом сплати зборів за кожну поставку:

"Цей платіж називався б російським універсальним митом. Він починався б з низького рівня і зростав з кожним тижнем, що минає без мирної угоди".

Якщо Росія не платитиме, то вторинні санкції ляжуть на плечі всіх учасників транзакції, включаючи власників нафтових танкерів, страховиків та покупців. Автори думки нагадують, що компанії з Індії та Китаю не хочуть потрапити під американські санкції, імпортуючи російську нафту. Крім того, подібні танкерні перевезення відстежуються комерційними сторонами та самими США.

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Економісти наголошують, що таке мито негайно забезпечило б США гроші, на відміну від угоди про українські корисні копалини. За їхніми даними, збір в розмірі 20 доларів за барель нафти може приносити до 120 мільйонів доларів на день:

"Мета полягає в тому, щоб російська нафта продовжувала надходити на світові ринки, але щоб менше грошей надходило до Кремля. Цей план підірве здатність Росії продовжувати вести війну, а також поповнить державну скарбницю США. Кожен долар, зібраний Сполученими Штатами, - це долар, який Росія не зможе витратити на фінансування своєї війни".

Такі дії або змусять Москву сісти за стіл переговорів, сподіваючись на скасування мита, або дозволять США щорічно отримувати гроші, якими можна фінансувати запропоноване Трампом скорочення податків. Крім того, РФ фактично поверне гроші, які були використані на допомогу Україні.

Хаббард та Вольфрам пропонують ухвалити законопроєкт про запровадження такого тарифу Конгресу, щоб президент міг захистити свої відносини з Путіним.

Мирні переговори

Як відомо, під час президентської гонитви Трамп обіцяв, що закінчить війну в Україні за добу, просто переговоривши з президентом Володимиром Зеленським і кремлівським правителем Путіним.

Нещодавно Штати закликали обидві країни погодитися на повне припинення вогню. Київ заявив, що зробить це одразу після згоди з боку Москви, однак Кремль не погоджується.

Путін заявив, що Росія відкрита до переговорів, однак продовжує висувати вимоги, які є неприйнятними для України. Попри це, у адміністрації Трампа запевняють, що кремлівський правитель прагне припинити війну.

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