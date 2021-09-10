Відтепер від людей більше не будуть вимагати COVID-сертифікат, а дітей не відправлятимуть на карантин.

Перша країна в Європейському Союзі повернулася до допандемічного життя. Нею стала Данія - там скасували всі COVID-обмеження.

Як пише РБК-Україна з посиланням на Politico, датські органи охорони здоров'я ухвалили це рішення наприкінці серпня, заявивши, що коронавірус "більше не становить серйозної загрози для суспільства" через високі показники вакцинації та низький рівень серйозних захворювань і смертей.

"Вакцини і величезні зусилля всіх громадян Данії протягом такого тривалого періоду часу - це основа того, чому ми стаємо сильнішими", - висловився міністр охорони здоров'я країни Магнус Хойніке в Twitter.

Відтепер від людей більше не будуть вимагати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, спортивних центрів або нічних клубів, а дітей не відправлятимуть на карантин після підтвердження тісного контакту з хворим коронавірусом (ізолювати будуть тільки інфікованих).

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Раніше у Данії відкрилися всі підприємства та навчальні заклади. Крім того, у країні повністю вакциновано майже три чверті дорослих, а показники госпіталізації від коронавірусу - низькі.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, в Австрії скасують карантин для вакцинованих від COVID-19 громадян.

Коронавірус в Європі: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко