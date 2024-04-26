Інавгурація Путіна запланована на 7 травня.

Володимир Путін планує відвідати Китай у травні, що може стати його першою закордонною поїздкою після того, як він продовжив своє правління ще на шість років. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що про плани візиту Путін заявив на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців у Москві. Він не сказав, коли саме це відбудеться, і не повідомив інших подробиць.

Видання нагадує, що раніше цього тижня російські депутати повідомили, що інавгурація Путіна запланована на 7 травня.

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"Минулого місяця 71-річний російський лідер забезпечив собі п’ятий термін на посаді в результаті голосування без реальної опозиції, продовживши своє 24-річне правління. Зростаюча економічна та дипломатична ізоляція Росії через її війну проти України зробила її все більш залежною від Китаю, її колишнього суперника за лідерство в комуністичному блоці під час холодної війни", - пише ЗМІ.

Автори підкреслюють, що Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва, у свою чергу, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншої зброї. При цьому Китай неодноразово заявляв, що не надає Росії зброю чи військову допомогу, хоча він підтримує міцні економічні зв’язки з Москвою.

Володимир Путін - останні новини

Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію, якою по суті назвав Путіна нелегітимним президентом РФ. Зокрема, євродепутати закликали країни-члени ЄС і міжнародну спільноту не визнавати легітимними результати так званих президентських "виборів", проведених Росією 15-17 березня 2024 року.

Як зазначили в Європарламенті, голосування проводилися на незаконно окупованих територіях України та в Росії, і це не було ні вільно, ні справедливо.

Також УНІАН повідомляв, що Папа Римський звернувся до Путіна. За словами понтифіка, через війну українські діти забувають, як посміхатися.

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