'Це як вечеря без лечо': Мадяр закликав Зеленського негайно відкрити нафтопровід 'Дружба'

Петер Мадяр звернувся до України із різким закликом відновити роботу нафтопроводу "Дружба" та підкреслив, що не піддасться на "шантаж". Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Telex.

Політик передав пряме звернення українському президенту Володимиру Зеленському, наголосивши, що питання енергоресурсів "це не гра". На його думку, українська сторона має відкрити нафтопровід, якщо для цього є технічна можливість.

За наявними даними, Мадяр розраховує, що розблокування транзиту може відбутися вже найближчими днями.

Водночас він підкреслив, що попри відсутність особистого знайомства з українським лідером, він не терпітиме тиску.

"Це якби мене запросили на вечерю, я погодився, а потім почав шантажувати: якщо не буде лечо, то я зроблю те й те", - цитує його видання.

Доля нафтопроводу

Раніше УНІАН писав про ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба", постачання через який до Угорщини може бути відновлене вже найближчим часом.

За даними ЗМІ, керівництво угорської енергетичної компанії MOL планує переговори щодо цього питання, зокрема й у Росії.

Представники угорської сторони заявляють, що для повноцінного запуску недостатньо лише відновити роботу трубопроводу – потрібно також забезпечити стабільні поставки нафти.

Водночас у Європейській комісії заявили, що наразі не готові коментувати перспективи негайного запуску роботи трубопроводу. Там підкреслили, що ситуація залишається предметом консультацій з Україною та країнами ЄС, які зацікавлені в стабільності енергопостачання.

