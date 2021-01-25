В неділю ввечері "Газпром" оголосив про відновлення будівельних робіт в данських водах, а це значить, що російська сторона проігнорувала санкції США і заклик Європарламенту зупинити газопровід в обхід України.

Судно "Фортуна" почав прокладати останній відрізок газопроводу "Північний потік-2" в водах Данії. Роботи "проводяться відповідно до отриманих дозволі", - запевнили вчора увечері у "Газпромі".

Це означає, що Росія проігнорувала санкції, які минулого вівторка уряд президента Дональда Трампа запровадив проти "Фортуни". Ці нові обмеження повинні були не дозволити Росії закінчити власними силами "Північний потік-2", прокладання якого було припинене в грудні 2019-го. Про це пише Gazeta Wyborcza, нагадуючи, що причиною зупинки стали американські санкції. Вони стосувалися суден, які б могли прокладати російську "трубу" на глибині в Балтійському морі.

Читайте такожНімеччина заявила про загрозу судів у разі зупинки "Північного потоку-2"Після появи цих санкцій швейцарська компанія Allseas відкликала свій корабель. І лише через рік після того російське судно "Фортуна" змогло прокласти невелику ділянку "Північного потоку-2" у водах Німеччини. І ось тепер роботи відновилися в данській акваторії поблизу острова Борнгольм. Щоправда, це відбулося з тижневим запізненням. Представники "Газпрому" повідомили виданню Handelsblatt, що корабель "Фортуна" ще повинен протестувати необхідне обладнання. Тож в компанії говорили, що відновлення робіт буде можливим хіба що на початку лютого.

Але судно "Фортуна" зайшло у води Данії в супроводі трьох допоміжних кораблів вже минулої п'ятниці. Тож тепер пояснення "Газпрому" здаються російською "димовою завісою".

Виклик для Джо Байдена

Раптове відновлення будівництва "Північного потоку-2" - це виклик для Джо Байдена, який став президентом США минулої середи, на наступний день після внесення російського корабля "Фортуна" в чорний список санкцій. Байден, будучи ще віце-президентом в адміністрації Барака Обами, публічно висловлювався проти "Північного потоку-2". А санкції проти російського газопроводу в Конгресі підтримали обидві американські партії: демократична, до якої належить Байден, і республіканська - партія Трампа.

Читайте такожThe Guardian: Байден почне боротьбу з Росією, і лінія фронту буде в УкраїніРосійський корабель "Фортуна", почавши роботу над "Північним потоком-2", також підпадає під санкції, відповідно до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" від 2019 року. Але під час передвиборчої кампанії Джо Байдена серед демократів з'явилися ті, кому не подобаються санкції проти "Північного потоку-2". Також їх гостро розкритикувала газета New York Times. Представники Демократичної партії в Палаті представників пом'якшили також нове рішення про санкції проти "Північного потоку-2", яке запрацювало з 1 січня 2021 року.

Виклик для ЄС

Відновлення будівництва сумнівного російського газопроводу - це також виклик для Євросоюзу. Сьогодні лідери країн-учасниць будуть обговорювати запровадження додаткових санкцій проти Росії через арешт лідера російської опозиції Олексія Навального. Його затримали одразу після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічною зброєю "новачок".

Минулого четверга Європарламент закликав лідерів країн ЄС відповісти на арешт Навального і запровадити нові санкції проти Росії, а також зупинити будівництво "Північного потоку-2". Вже після ухвалення цієї резолюції Європарламенту проти санкцій висловилася канцлер Німеччини Ангела Меркель. А в неділю проти них також виступив член "Соціал-демократичної партії" Йоган Саатхофф. Він уряді Німеччини він виконує роль координатора співпраці з Росією.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", щодо ризику введення нових санкцій.

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Переклад: Лесь Димань