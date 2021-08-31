Рада міністрів Польщі просить президента республіки запровадити 30-денний режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.
Як повідомляє "Польське радіо", про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. При цьому очільник МВС країни Маріуш Камінський уточнив, що таке рішення стосуватиметься прикордонної частини Люблінського та Підляського воєводств - загалом 115 місцевостей.
У разі ухвалення цього рішення президентом Польщі воно набуде чинності негайно. За словами міністра, обмеження мінімально вплинуть на мешканців прикордонної території, а стосуватимуться передусім людей ззовні, які планують пересування там.
"Прикордонна служба, польська армія та поліція, які будуть стежити за порядком у прикордонній смузі, повинні мати інструменти ефективних дій. Ніяких поїздок, жодних подій, жодних демонстрацій на цій прикордонній смузі не можна організувати", - наголосив очільник МВС.
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Раніше стало відомо, що Польща поставить 2,5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів.
Зазначимо, у Литві через приплив нелегальних мігрантів з початку липня оголошено надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.
У міграційній кризі Литва звинувачує Мінськ. Своєю чергою білоруська влада вже заявляла, що справляється з охороною кордону в належній мірі.