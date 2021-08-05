Громадянин України на авто Renault Koleos влетів на великій швидкості у житловий будинок.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie у Facebook.

На опублікованому з місця події видно, що чоловік за кермом майже не гальмував. Швидкість була настільки великою, що транспорт корпусом пробив одну зі стін помешкання. Внаслідок наїзду пошкоджені вікна й меблі.

Як встановили правоохоронці, правопорушником виявився 30-річний громадянин України, який зараз мешкає у Шамотульському повіті.

У салоні авто перебував ще один пасажир – його разом з винуватцем ДТП госпіталізували з травмами.

Подія сталася близько 5:00 ранку, тому в кімнатах спочивала сім’я. Постраждалих серед них немає.

За даними ЗМІ, водій був п’яним. Аналіз показав 2,5 проміле алкоголю в крові.

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Автор: Іван Бойко