У МВС Польщі висловили переконання, що східний кордон буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій з боку її східних сусідів.

Польща почала будівництво електронного бар'єру на кордоні з Калінінградською областю РФ, щоб покращити контроль на кордоні.

Про це повідомив глава МВС країни Маріуш Камінський, передає видання RMF 24. "Почато будівництво електронного бар'єру на польсько-російському кордоні. Це дасть змогу повністю моніторити те, що відбувається на кордоні з Росією. Роботи будуть завершені восени", – уточнив деталі Камінський.

Електронний бар'єр, який складається з системи камер і датчиків руху, встановлять на 199 км кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з Росією, крім Віслинської коси, де вже є подібний електронний бар'єр.

Відео дня

На бар'єрі встановлять майже 2 тис. стовпів для відеоспостереження, 3 тис. відеокамер. Польський міністр запевнив, що бар'єр на кордоні з РФ буде "неймовірно сучасним" і подібним до того, який обладнано на білоруському кордоні.

"Наш східний кордон буде чудово підготовлений до протиправних дій, які пов'язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в Євросоюзі", – сказав міністр.

На будівництво цього бар'єру передбачили понад $83 млн, у тому числі $9 млн на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону.

Польща і її сусіди

Минулого літа стало відомо, що Польща готується до можливої агресії РФ та Білорусі. Тоді ж країна почала встановлення загородження на кордоні з Білоруссю електронних систем спостереження та контролю.

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