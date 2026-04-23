Міністр ВМС США раптово пішов у відставку

Причина відставки Фелана не уточнювалася.

Міністр Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Джон Фелан раптово пішов у відставку. Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл у соцмережі Х.

Це вже другий топ посадовець Пентагону, який залишає оборонне відомство від початку війни проти Ірану. CNN додає, що заява про відставку Фелана зʼявиласяв той час, коли ВМС США здійснюють блокаду іранських портів.

Зазначається, що Фелан не служив у збройних силах. Він є бізнесменом, який відіграв суттєву роль в президентській кампанії Дональда Трампа, зібравши на неї мільйони доларів. На посаді міністра ВМС його затвердили у 2025 році.

"Джон стане потужною силою для наших військовослужбовців ВМС та непохитним лідером у просуванні моєї концепції "Америка понад усе". Він поставить інтереси ВМС США понад усе", – сказав тоді американський лідер.

Що саме слугувало причиною відставки Джона Фелана, наразі невідомо.

Кадрові зміни у США

Нагадаємо, у березні 2026 року у відставку подав директор Національного контртерористичного центру Сполучених Штатів Америки (NCTC) Джо Кент. Причиною свого рішення він назвав війну проти Ірану.

За словами Кента, Іран не становив безпосередньої загрози для Штатів, тому він не може підтримувати американо-ізраїльську операцію на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи цю відставку, сказав, що чиновник "дуже слабкий" у питаннях безпеки.

