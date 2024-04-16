Мер міста Орська, в якому прорвало дамбу, благополучно вивіз сім'ю за кордон.

У Російській Федерації триває повінь, а чиновники в цей час імітують боротьбу з техногенною катастрофою і погрожують штрафами людям, яким самим вдалося побудувати захисну споруду і врятуватися від "великої води".

Як повідомляє "Медуза", рівень води в річці Ішим у Тюменській області в районі однойменного міста досяг критичного рівня. Жителів Ішима закликали евакуюватися з будинків, які можуть опинитися в зоні підтоплення.

У місті розгорнуто пункти тимчасового розміщення, про необхідність евакуюватися жителів попереджають під час подворових обходів. Крім того, за даними місцевої влади, є небезпека затоплення населених пунктів Казанське, Паленка, Новогеоргіївка, Афонькине Казанського району Тюменської області. Там також проводять евакуацію.

За даними "Медузи", у місті Ішим - районному адміністративному центрі - мешкає близько 67,5 тисячі осіб.

У квітні від паводку постраждала Оренбурзька область, де виявилися підтопленими кілька населених пунктів, зокрема місто Орськ, у якому прорвало захисну дамбу. За даними "Важных историй", в Оренбурзькій області під час повені загинуло п'ятеро людей, але влада стверджує, що жертв немає.

"Станом на середину квітня, рівень води в річках Оренбурзької області відступає від критичних позначок. Але паводок починається в Тюменській і Курганській областях", - ідеться в публікації.

За даними 1+1, у російському Кургані за добу рівень води піднявся на 111 сантиметрів. Там триває евакуація. Росіян вивозять із населених пунктів через повінь і в Тюменській області.

Йдеться про те, що чиновники, які не можуть перешкодити стихії, вдають бурхливу діяльність. Так, губернатор Курганської області разом із главою МНС РФ оглянули повінь із вертольота. А в постраждалій від повені Оренбурзькій області чиновники погрожують штрафами жителям населеного пункту Петровське, які самостійно звели дамбу. На будівництві росіяни працювали 5 днів і споруда захистила їхні домівки від паводку. Однак чиновники погрожують їм штрафом за несанкціоноване будівництво.

У сюжеті показано російський Томськ, який має жахливий вигляд - підтоплені будинки, потоки з нерозтопленим льодом тощо. Напір води не витримує місцева дамба. Насип мав зміцнити ліву частину комунального мосту через річку, але гігантські бетонні брили летять у воду разом із землею. Ситуація настільки критична, що повінь загрожує Новосибірській області.

Зазначається, що за 1500 кілометрів від Томська готується до "запливу" російський Курган - там губернатор оголосив термінову евакуацію і радить не чекати, поки вода підійде ближче, бо "не встигнуть відреагувати". Людей переселяють у тимчасові приміщення, є серед них і такі, що пропагандистським телеканалам кажуть, що сприймають катастрофу як відпустку. Мовляв, не були у відпустці 20 років - "пора і перепочити".

Поки звичайні росіяни підраховують збитки, розслідувачі фонду боротьби з корупцією Олексія Навального з'ясували, що мер Орська Василь Кузупиця місяць тому перевіз сім'ю в Арабські Емірати. Вартість квартири в Дубаї, якою хвалилася в соціальних мережах його невістка, майже півмільйона доларів.

Кузупиця затятий прихильник путінського режиму і підтримує війну проти України, але його син залишив країну ще в жовтні 2022 року - після початку нової хвилі мобілізації в РФ. Перед тим, як опинитися в Дубаї, він встиг пожити в Саудівській Аравії.

Повінь у РФ - останні новини

5 квітня в російському місті Орськ прорвало дамбу. Місцева влада почала екстрену евакуацію населення. У компанії, відповідальній за будівництво дамби, на яку витратили мільярд рублів, звинуватили у всьому гризунів. Також повідомлялося, що за кілька днів до техногенної катастрофи захисну споруду "лагодили" молитвами.

Незабаром повінь набрала обертів - "велика вода" дісталася вже до Західного Сибіру, підтопивши ще три області.

Також днями у місті Оренбург, де проживає півмільйона людей, оголосили масову евакуацію на тлі погіршення ситуації з повінню. Рівень води в річці Урал піднявся на 40 см і досяг небезпечної позначки в 1143 см.

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