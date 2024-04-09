Директор АТ "Спецбуд", яке брало участь у будівництві дамби, заявив, що її пошкодили гризуни.

У Росії знайшли вельми оригінальних винуватців у прориві дамби в Орську, який вже призвів до підтоплення десятків населених пунктів та евакуації тисяч людей, при тому, що вода все ще продовжує прибувати.

Так, директор АТ "Спецбуд", який брав участь у будівництві дамби, Сергій Комаров, звинуватив у прориві греблі за мільярд рублів гризунів.

Він розповів, що спочатку він припускав можливість "людського фактора".

"Хтось машиною горизонтального буріння пробурив і проклав якусь комунікацію для скидання стічних вод в "Урал", - пояснив Комаров. Але, продовжив він, подивившись, у якому місці стався прорив, цей фактор він відкинув, "і залишився тільки фактор гризуни".

"Гризуни могли цю дамбу проточити, і цієї двох-трьохсантиметрової дірочки вистачило б, щоб вода пішла через дамбу", - заявив він.

При цьому, судячи з вигляду ведучих програми, до настільки "оригінальної" версії вони виявилися не готові.

Як пише The Moskow Times, раніше слідчий комітет порушив кримінальну справу про порушення правил безпеки під час проведення будівельних робіт і про недбалість. Винним загрожує до 7 років позбавлення волі. У прокуратурі заявили, що дамба в Орську була прорвана через погане технічне обслуговування, а підрядника "Спецбуд-3", який відповідає за проєкт, перевіряли на предмет розтрати бюджетних коштів.

Водночас російські експерти кажуть, що дамба була зроблена з неякісних матеріалів, чутливих до розмиву водою. Також однією з причин прориву дамби стало байдуже ставлення до її ремонту та обслуговування. У Мінбуді РФ уже прогнозують, що збиток житлу від повені в Оренбурзькій області може перевищити 21 млрд рублів.

Прорив дамби в Орську - наслідки

У російському Орську (Оренбурзька область) 5 квітня прорвало дамбу, місцева влада почала екстрену евакуацію населення, також також зупинили роботу нафтопереробного заводу ПАТ "Орскнефтеоргсинтез".

Станом на зараз в Оренбурзькій області підтопленими виявилися близько 3900 будинків, а близько 6100 осіб евакуйовано в безпечну зону. При цьому вода продовжує прибувати і вже підтоплює Оренбург. Жителів міста закликають терміново виїжджати, не чекаючи евакуації.

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