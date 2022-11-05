Пожежа в Костромі сталася після того, як був звук вибуху, поділився очевидець.

У російському місті Костром сталася пожежа у кафе "Полігон", яке знаходиться на вул. Нікітській, спочатку стало відомо про загибель семи осіб.

Інформація про пожежу в закладі надійшла в ніч на суботу, 5 листопада, повідомили у Слідчому управлінні Слідчого комітету РФ у Костромській області.

За фактом пожежі почато провадження за ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу Росії (Заподіяння смерті з необережності двом чи більше особам).

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Агентство ТАСС, посилаючись на відомості співрозмовника в екстрених службах, повідомило, що унаслідок пожежі в кафе загинули 13 осіб. Площа пожежі склала 3,5 тис. квадратних метрів, і на всій цій території обвалився дах. Загоряння гасили п'ять годин.

"Зараз всі приміщення клубу "Полігон" обстежені, залишилося розібрати завали в окремих місцях. За уточненими даними, жертвами пожежі стали 13 осіб", - поділилися в екстрених службах.

Пізніше в штабі, створеному для ліквідації надзвичайної ситуації, повідомили, що кількість жертв зросла до 15 осіб, пише "Интерфакс".

"Витягнуто ще два тіла загиблих. Таким чином, число жертв досягло 15 осіб", - з'ясувало агентство.

Унаслідок пожежі постраждали чотири людини, повідомляє "РИА Новости", посилаючись на дані співрозмовника в екстрених службах та обласної прокуратури.

У прокуратурі вже назвали можливу причину пожежі - хтось підірвав петарду чи іншу піротехніку.

У "Полігоні" під час пожежі працювали лише три евакуаційні виходи, а ще чотири були замкнені, повідомив Telegram-канал Baza.

За його даними, пожежникам довелося виламувати двері, щоб люди могли покинути будівлю, яка палала. Джерела повідомили, що більшість людей під час пожежі в кафе були в стані сп'яніння і самі заважали рятувальникам працювати.

Завдяки одному чоловікові було врятовано багато життів - Андрій Кузьмін вибив одну з дверей, і завдяки цьому багато людей змогли врятуватися. Йому дякували в соцмережах.

"Коли почалася бійка вони включили світло, стався вибух, і пішло моментально задимлення... Був вибух, пішло задимлення, почалася паніка, пішов дим. Єдине, що я сказав - заспокойтеся. Сказав і пішов вибивати двері. Я їх якось на автоматі вибив, і народ пішов. У закладі було дуже багато людей, тому що він у нас дуже популярний. Точно не можу сказати, але приблизно чоловік 300 точно було...", - поділився він.

"Директора "Полігону" на місці не було, вона приїхала сильно пізніше після пожежі... Місцеві ЗМІ повідомляють, що власник костромського "Полігону" - депутат обласної Думи від "Єдиної Росії" Мірзоєв Іхтіяр Ілдир-огли", - поділився канал.

Цікаві новини Росії, в яких фігурують депутати з "Єдиної Росії"

Варто зазначити, що партія "Єдина Росія" - найбільша політична сила РФ. Цю політсилу ще називають "партією влади", її фактичний керівник президент Володимир Путін.

30 жовтня стало відомо, що в Новосибірській області депутат татарського району від партії "Єдина Росія" 67-річний Сергій Мамонтов на позашляховику зніс маленького хлопчика, проїхався по ньому, а потім вийшов з машини, помацав потерпілого, розвів руками і поїхав далі. За відомостями ЗМІ, пізніше депутата затримали.

Наступного дня з'явилася інформація, що колишній чемпіон світу з шахів, депутат РФ від "Єдиної Росії" Анатолій Карпов у стані сильного алкогольного сп'яніння впав біля Держдуми і опинився в реанімації з важкою травмою голови і переломом стегон.

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