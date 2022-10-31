Народний обранець представляє правлячу партію "Єдина Росія".

Екс-чемпіон світу з шахів, чинний депутат РФ від "Єдиної Росії" Анатолій Карпов опинився в реанімації з тяжкою травмою голови та переломом стегон після невдалого падіння біля Держудуми. Він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Карпова знайшли неподалік будівлі Держдуми без свідомості. Як виявилося потім, гросмейстер невдало впав, а результати аналізів підтвердили, що він був п'яним.

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71-річного "єдинороса", який активно підтримує війну в Україні, діагностували закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом шийки лівої стегнової кістки, забій головного мозку та крововилив у субарахноїдальний простір.

Російські пропагандисти з каналу Міноборони РФ "Звезда" збрехали, що на Карпова нібито напали невідомі, але донька депутата це спростувала. Зараз Карпов перебуває у відділенні нейрореанімації Інституту ім. Скліфосовського у стані штучної коми.

Нісенітниці Держдуми про Україну

Російські депутати часто відзначаються нісенітницями про Україну. Зокрема, у Держдумі називали "агонією" наказ президента України Володимира Зеленського про деокупацію півдня країни.

Згодом російські депутати заявили, якщо Україна обстріляє Кримський міст, окупанти нанесуть "нищівний удар" по центрах прийняття рішень у Києві, військовій інфраструктурі та логістиці зброї. У РФ обіцяли, що після такого наша країна не зможе оговтатися.

Згодом Кримський міст підірвали, але у Держдумі утрималися від коментарів. Натомість заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відзначився черговою "сенсаційною" заявою. Він заявив, що підрив Кримського мосту є "терактом, який здійснила Україна".

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