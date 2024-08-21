За словами Мак-Мастера, Трамп повівся на цю тактику, звільняючи усіх радників, які переконували його змінити підхід ло спілкування з Путіним.

Правитель Росії Володимир Путін маніпулював "его та невпевненістю" Дональда Трампа.

Про це у книзі "У війні з нами: мій обов’язок у Білому домі Трампа" пише колишній радник США з національної безпеки Герберт Мак-Мастер, пише The Guardian. За його словами, Путін скористався впливом на Трампа , щоб здійснити майже гіпнотичну владу над ним. Натомість Трамп, перебуваючи під впливом, відмовився сприймати будь-яку негативну оцінку авторитарного російського лідера з боку власного штабу та зрештою звільнив Мак-Мастера через це.

"Після більш ніж року на цій посаді я не можу зрозуміти, як Путін впливав на Трампа", - згадує Мак-Мастер. Відео дня

Після отруєння агентами Путіна у Великій Британії Сергія Скрипаля, колишнього офіцера російської розвідки, та його дочки в березні 2018 року, західні лідери почали формулювати рішучу відповідь на спробу вбивства, каже Мак-Мастер. Трамп сидів у Білому домі, любуючись статтею New York Post із заголовком: "Путін хвалить Трампа". Згідно з книгою, Трамп написав подяку до статті і попросив Мак-Мастера "передати вирізку Путіну".

"Я був упевнений, що Путін використає коментар Трампа (про отруєння Скрипалів - УНІАН), щоб прикрити атаку", - пише Мак-Мастер.

Він сказав, що передав записку до офісу секретаря апарату Білого дому, який займається зв’язком Овального кабінету.

"Пізніше, коли з’явилися докази того, що Кремль і, швидше за все, сам Путін віддали наказ про атаку на Скрипаля нервово-паралітичною речовиною, я сказав їм не надсилати його", - сказав Мак-Мастер.

Очевидне прихильне ставлення Путіна до Трампа було продуманою спробою російського лідера використати його та вбити клин між ним і радниками, які закликали США до жорсткішої позиції щодо Кремля.

"Путін, нещадний колишній співробітник КДБ, лестощами підігрував его его і невпевненості", - пише Мак-Мастер.

"Путін описав Трампа як"дуже видатну людину, талановиту, без жодних сумнівів", і Трамп показав свою вразливість до такого підходу, свою прихильність до сильних людей і свою віру в те, що він один може налагодити хороші стосунки з Путіним. Як і його попередники Джордж Буш-старший і Барак Обама, Трамп був надмірно впевнений у своїй здатності покращити відносини з диктатором у Кремлі. Той факт, що більшість зовнішньополітичних експертів у Вашингтоні виступали за жорсткий підхід до Кремля, здавалося, лише спонукав президента до протилежного підходу", - пише ексрадник Трампа.

Мак-Мастер описує, як Трамп став одержимий звітом спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в президентські вибори 2016 року до такої міри, що "дискусії між Путіним і Росією було важко проводити".

Він каже, що Трамп "пов’язав усі теми, пов’язані з Росією" зі звітом, а також звинуваченнями демократів та інших опонентів про те, що його кампанія та Трамп особисто вступили в змову з "російською кампанією дезінформації", щоб зірвати вибори.

Хоча Мюллер не знайшов жодних доказів злочинної змови, він виявив численні інциденти, в яких кампанія Трампа намагалася приховати свої контакти з російськими оперативниками, і що Трамп сам намагався втрутитися в розслідування або заблокувати його.

Коли на конференції з питань безпеки в лютому 2018 року в Мюнхені Макмастер зазначив, що Мюллер висунув звинувачення більше десятка російських агентів у втручанні у вибори, Трамп різко відповів у Twitter , що генерал "не вказав", що результати виборів не були змінені чи постраждали від російських зусиль.

Це була одна з низки виступів Трампа, які вказували на те, що стосунки з Мак-Мастером дедалі більше розриваються.

"Щодо Путіна та Росії я плив за течією з президентом із самого початку", - пише Мак-Мастер, чий наступник на посаді радника з національної безпеки Джон Болтон також посварився з Трампом і став одним із багатьох колишніх радників, які засудили спробу переобрання Трампа.

Мак-Мастер пригадує ще один епізод, коли Трамп критикував його на саміті в Гамбурзі у липні 2017 року, який став відомим тим, що Guardian описав у той час як "роман, що зачався" між лідерами США та Росії, коли вони проводили години в приватній розмові.

"Моїм основним повідомленням під час останньої підготовчої зустрічі в конференц-центрі Hamburg Messe було "не будь телепнем", - пише Мак-Мастер, зазначаючи, що він сказав президенту, чого прагне Путін, включаючи те, щоб США залишили Україну та вивели американські сили з Сирії та Афганістану, про що пізніше розпорядився Трамп.

"Я розповів Трампу, як Путін обдурив Буша та Обаму: "Пане президенте, він найкращий брехун у світі". Я припустив, що Путін був упевнений, що зможе "обіграти" Трампа і отримати те, що він хоче: пом’якшення санкцій і вихід США з Сирії та Афганістану за дешеву суму, маніпулюючи Трампом неоднозначними обіцянками "кращих відносин". Він запропонував би співпрацю в боротьбі з тероризмом, кібербезпеці та контролі над озброєннями.

"Я сказав те, що мав сказати. Я сподівався, що він буде суперечити російському диктатору, а не мені", - пише він.

Незважаючи на натягнуті стосунки з Трампом, описані в його книзі, і критику колишнього президента в ній, Мак-Мастер ніколи не приєднувався до рядів інших колишніх чиновників адміністрації, які прагнули критикувати його після того, як він залишив посаду.

Мак-Мастер наполягає, що під час служби він залишався аполітичним, дбаючи лише про інтереси США, і написав книгу, щоб "подолати гіперпартійність і пояснити, що насправді сталося".

Він згадує, як члени сім’ї приєдналися до нього в його офісі в останній день у квітні 2018 року, а тодішній віце-президент Майк Пенс прийшов, щоб попросити їх усіх ненадовго зайти в Овальний кабінет.

"Трамп був милостивий. Він тицьнув пальцем на моїх чотирьох племінниць і племінників: "Ваш дядько - чудовий хлопець, дуже сильний, і він зробив для мене фантастичну роботу. Переконайтеся, що він пише про мене лише приємне", - пригадав Мак-Мастер.

Виборча кампанія Трампа – останні новини

Раніше Дональд Трамп заявив, що готовий дати посаду Ілону Маску у своїй адміністрації у разі успіху на майбутніх виборах. Трамп назвав підприємця "геніальним".

Також повідомлялось, що під час телефонної розмови с президентом Зеленським кандидат в президенти США закликав українського лідера не вірити фейк-ньюз. При цьому сторони зафіксовали принципову згоду щодо зустрічі у майбутньому.

Зазначимо, що Трамп обвинувачує у вторгненні РФ в Україну діючого президента США Джо Байдена. За його словами, сам він стримував Володимира Путіна від агресії під час свого президентства.

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