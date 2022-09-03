Прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбан прилетів до Москви, щоб відвідати церемонію прощання з єдиним президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президент країни-агресора Володимир Путін вирішив не зустрічатися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який прибув до Москви.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Москви, щоб відвідати церемонію прощання з єдиним президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

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Пєсков зазначив, що зустріч Путіна з Орбаном не планувалася.

"Наскільки нам відомо, він тільки прилетів, щоб попрощатися з Горбачовим. Будь-яких побажань щодо зустрічі не було", — сказав він.

Похорон Горбачова:

Михайло Горбачов помер 30 серпня 2022 року в Центральній клінічній лікарні Москви. Його смерть прокоментували в Євросоюзі та президент США Джо Байден.

1 вересня 2022 року стало відомо про те, що президент РФ Володимир Путін не прийде на похорон Горбачова.

3 вересня 2022 року в Москві поховали Михайла Горбачова.

Reuters повідомляв про те, що в останні місяці перед смертю Горбачов був вражений через війну в Україні.

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