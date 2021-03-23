Байден сказав правду про російського президента, яку замовчували всі його попередники, тепер потрібно слова підтвердити діями.

Минулого тижня президент Джо Байден дав схвальну відповідь, коли його запитали, чи вважає він Володимира Путіна "вбивцею". Це перший крок до того, щоб розібратися з російськими злочинами відкрито.

Про це на сторінках Wall Street Journal пише автор книг про розпад СРСР і радник Меморіального фонду жертв комунізму Девід Саттер. На його думку, це захистить росіян від небезпеки репресій і зміцнить американську безпеку.

Адміністрації в США давно уникали привернення уваги до російських злочинів. У лютому 2017 року в інтерв'ю для Fox News президент Дональд Трамп у відповідь на припущення, що Путін - вбивця, сказав, що американські лідери нічим не кращі.

"Вбивць багато. І в нас багато вбивць. Ви гадаєте, що наша країна така безневинна?" - сказав Трамп.

Читайте такожWashington Post: Вбивцю назвали вбивцею, чому це новина?За ці слова він зіштовхнувся з широким осудом. Але готовність чиновників США ігнорувати російські злочини насправді притаманна для обох партій. Коли Борис Єльцин обстріляв парламент своєї країни з танків у жовтні 1993 року, Держсекретар Воррен Крістофер привітав його з перемогою на виборах. Попри відомі зв'язки Путіна з організованою злочинністю, президент Джордж Буш-молодший в 2001 році сказав, що "подивився йому в очі й відчув його душу".

В липні 2009 року президент Барак Обама назвав Путіна "щирим і глибоко зацікавленим в інтересах російського народу". І це після отруєння полонієм колишнього російського агента Олександра Литвиненка в Лондоні у 2006 році. Офіційне розслідування, проведене у Великій Британії, виявило, що Путін може бути особисто відповідальним за це вбивство.

Коли йдеться про Росію, американські лідери не вдаються у деталі через страх перед тим, що серйозні зусилля, націлені на з'ясування правди, можуть викрити. Але США як гарант світової стабільності мають зобов'язання зібрати всю правду про злочини російських лідерів. Росією правлять приблизно 100 людей, які контролюють 35% активів країни. Якщо не притягати їх до відповідальності, їм ніщо не завадить йти на дії, шкідливі для зовнішнього світу.

Існує три особливо важливі справи, в яких США повинні докласти всіх зусиль, щоб зрозуміти й викрити російські злочини.

Читайте такожWashington Post: В Росії йде битва не між Навальним і ПутінимПо-перше, потрібна правда про 27 лютого 2015 року, коли був вбитий найбільш важливий демократ Росії Борис Нємцов. Його застрелили просто поряд з Кремлем. Офіційно колишній офіцер російських сил, які базувалися в Чечні, Заур Дадаєв вистрілив у Нємцова 6 разів. Ще 4 обвинувачених нібито допомагали йому в скоєнні цього злочину. Режим наполегливо просував цю версію. А США мовчки прийняли її.

Парламентська асамблея Ради Європи, однак, вказала на докази того, що Нємцов став жертвою операції, проведеної російською владою. Зокрема, підозрілим здалося те, що на мосту в момент вбивства Нємцова були свідки, яких так і не допитали. Відео з камер спостереження поблизу загадково зникли. Також Нємцова прослуховували. А це могли зробити лише російські спецслужби.

Російський економіст Андрій Ілларіонов опублікував докази того, що Нємцова застрелили з двох різних пістолетів, а не з одного, як йдеться в судових матеріалах. Крім того, є відео, яке підтверджує, що Дадаєв не був на мості поблизу Кремля, коли там вбили російського опозиційного лідера.

Нємцов - герой для багатьох росіян. Місце його загибелі стало точкою паломництва. Але він також був важливий для США. Він був одним з лише двох опонентів Путіна, здатних зібрати натовп. Інший - Олексій Навальний, якого нещодавно кинули за ґрати після невдалої спроби отруїти. На відміну від Навального, Нємцов був проти російської агресії проти України. США повинні допомогти російським демократам знайти відповідальних за його вбивство.

По-друге, потрібна правда про 17 липня 2014 року, коли був знищений літак Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17. Тоді загинули всі 298 людей на борту. Режим Путіна намагався за допомогою дезінформації створити враження, що літак був випадково збитий російськими маріонетками на сході України. Але докази вказують на саму Росію.

Читайте такожЗбиття рейсу MH17: суд не допуститив російських експертів до уламків літакаКримінальний суд в Нідерландах встановив, що ракета з системи "Бук-М1" збила рейс MH17. І її в Україну привезли військові російської 53-ї зенітно-ракетної бригади. Згідно з повідомленнями Radio Liberty, систему супроводжували офіцери російської розвідки. Найбільше тривожить те, що знищення MH17, схоже, було частиною політичної стратегії.

Путін негайно зателефонував Обамі після падіння літака. Посилаючись на небезпеку для цивільних літаків, він закликав США змусити Україну зупинити свій швидкий наступ проти російських сил на Донбасі. У наступні 10 днів він зробив 24 дзвінки західним лідерам з цією ж метою на думці.

І по-третє, потрібна правда про вересень 1999 року, коли в Росії сталися вибухи в житлових будинках. Це стало прецедентом для початку нового російського вторгнення в Чечню, яке допомогло Путіну прийти до влади. Більш ніж 300 людей були вбиті під час вибухів у чотирьох будівлях. Невдовзі після того трьох агентів ФСБ спіймали, коли вони закладали бомбу в підвалі п'ятого будинку в Рязані. Пристрій вчасно знешкодили. В ньому був гексоген - вибухова речовина, сліди якої виявили і в чотирьох інших будівлях. Низка інших доказів, які були виявлені впродовж подальших років, теж вказують на ФСБ.

США ніколи не піднімали питання про те, чому агенти ФСБ закладали бомбу в підвалі житлового будинку. Держсекретар Мадлен Олбрайт не захотіла відповідати на питання про вибухи в Росії під час виступу перед Комітетом з закордонних справ Сенату. Вона сказала, що таким "терористичним актам немає місця в демократичному суспільстві". Росія звинуватила у вибухах Чечню. Якщо правду не з'ясувати, терор може стати єдиним способом зміни влади в Росії надалі.

Читайте такожThe Times: Між США і Росією назріває кібервійнаБагато критиків Москви зосереджуються на корупції, що цілком зрозуміло. Але більша небезпека для всього світу від режиму Путіна - це ментальність, яка розглядає вбивство як нормальну частину політичного життя. Ставлення до людей як до витратного матеріалу походить з соціалізму з його ліквідацією приватної власності й перетворення особистого у власність держави. Ця ідея вкоренилася в умах російських лідерів.

Росія відреагувала на слова Байдена про "Путіна-вбивцю", пригрозивши "незворотною деградацією відносин". Але шлях до кращих відносин пролягає через усвідомлення владою Росії, що весь світ готовий встановити чіткі межі її злочинів. Президент Байден повинен покінчити з десятиліттями політичної практики США й діяти на основі власних знань про роль Путіна. Якщо він цього не зробить, наступний злочин російського правителя - це лише питання часу.

Що сказав Байден про Путіна

У великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Після слів Байдена про "Путіна-вбивцю" Росія відкликає на консультації свого посла з Вашингтона. У Москві також звинуватили США у тому, що відносини між країнами у жалюгідному стані.

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Переклад: Лесь Димань