За словами політолога Андрія Піонтковського, арешт опозиціонера Олексія Навального посилив ставлення американського політичного істеблішменту до путінської Росії.

Російського президента Володимира Путіна можуть ізолювати від міжнародного спілкування, і ця пропозиція стоїть на порядку денному нової американської влади.

Про це в блозі на Obozrevatel написав російський публіцист Андрій Піонтковський.

За його словами, арешт опозиціонера Олексія Навального посилив ставлення американського політичного істеблішменту до путінської Росії.

"Дуже авторитетний республіканський сенатор Мітт Ромні запропонував оголосити санкції особисто Путіну. Його можуть ізолювати від міжнародного спілкування. А арешт Навального тільки посилив ставлення до путінської Росії. Це чи не єдине питання, по якому існує одностайність між республіканцями і демократами в США", - вважає він.

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Піонтковський зазначив, що його особиста пропозиція – реалізація вже існуючого закону від серпня 2017 року, який передбачає арешт активів російської еліти – "олігархів і чиновників, близьких до Путіна".

"Цифра становить близько трильйона доларів. Американська правоохоронна система вважає ці гроші вкраденими у російського народу і при першій же можливості їх повернуть законному власнику. Перша можливість - це посткримінальний уряд Росії", - підсумував публіцист.

Що відомо про затримання Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково«, але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: УНІАН