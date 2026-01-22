Трамп на новій 'Раді миру' пообіцяв врегулювати війну в Україні, - The Kyiv Independent

Офіційні особи США не виключають, що "Рада миру" розширить діяльність на інші регіони конфлікту, окрім Гази.

Президент США Дональд Трамп представив свою нову "Раду миру" під час церемонії підписання в Давосі 22 січня. На ній були присутні лідери та офіційні особи з 19 держав, що підписали угоду, повідомляє The Kyiv Independent.

Видання зазначає, що новий орган створено в першу чергу для нагляду за дотриманням перемир'я в Газі. Однак, за словами американських офіційних осіб, його діяльність буде поширена на інші регіони конфлікту.

Представник Білого дому підтвердив виданню, що "Рада миру" може відігравати роль і в інших ситуаціях, за умови, що це буде на розсуд голови та за згодою відповідних держав, не виключаючи участі у війні Росії в Україні.

Відео дня

"Це не просто "Рада миру", це рада дій. Це буде успішна ініціатива, і ви бачите це сьогодні тут, серед країн з різним історичним минулим з різних частин світу", - заявив держсекретар США Марко Рубіо після підписання угоди.

В статті зазначається, що в церемонії відкриття були представлені такі країни, як Туреччина, Угорщина, Азербайджан, Вірменія, Аргентина, Пакистан, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Примітно, що Білорусь, Ізраїль та В'єтнам заявили про намір приєднатися до Ради, тоді як Франція, Норвегія та Швеція відмовилися.

Видання зазначило, що Росія також отримала запрошення й офіційно в Кремлі заявили, що розглядають можливість доєднатися, тоді як президент США Дональд Трамп стверджував, що Москва вже погодилася.

Додається, що за словами президента України Володимира Зеленського, Київ також отримав запрошення. Проте, на його думку, будь-які такі зусилля можуть бути здійснені лише після закінчення війни.

"Ми є ворогами росіян. Білорусь – союзник Росії. Ми не можемо бути з ними. Я думаю, що моніторингова місія буде ефективною лише після закінчення війни для нас", - пояснив Зеленський.

Видання поділилося, що критики висловили побоювання, що Рада миру може стати конкурентом ООН. Проте очільник Білого дому заявив, що вона буде працювати спільно з міжнародною організацією.

Президент США є очільником цього органу й висунув однією з умов внесок в розмірі 1 мільярда доларів для забезпечення постійного місця.

В публікації йдеться, що під час церемонії в Швейцарії, Трамп привітав майбутній "мир на Близькому Сході" і повторив своє твердження, що він врегулював вісім конфліктів. Ба більше, він пообіцяв, що "ще один настане досить скоро", маючи на увазі війну в Україні.

Президент США визнав, що війна між Росією та Україною є найскладнішою для врегулювання наразі.

Видання зазначило, що церемонія підписання "Ради миру" відбулася в той самий день, коли посланці Трампа, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, мали вирушити до Москви для обговорення мирного плану для України, який складається з 20 пунктів.

Віткофф висловив оптимізм щодо прогресу в переговорах, зазначивши, що обговорення "зведені до одного питання".

За словами Зеленського, мирна угода вже "готова на 90%" попри те, що деякі найскладніші питання, зокрема вимога Москви про передачу Україною всього Донбасу, залишаються невирішеними.

"Рада миру": останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що "Рада миру" має стати органом, який братиме участь у нагляді за припиненням вогню в Україні. Зеленський пояснив, що зараз Україна не може бути в ній через присутність Росії, яка є ворогом для його країни та Білорусі - союзника країни-агресора. Водночас, він додав, що дипломати працюють над цим запрошенням.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова направити 1 млрд доларів до "Ради миру", щоб отримати статус постійного члена. Однак, очільник Кремля запропонував, щоб ці кошти були взяті з заморожених у США російських активів. Путін додав, що Москва і Вашингтон обговорюють використання решти заморожених у США російських коштів для відновлення територій, які постраждали через розв'язануним війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: