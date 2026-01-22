Трамп зізнався, навіщо покликав Путіна до 'Ради миру'

Раніше Трамп сам розповідав про те, як Росія загрожує Гренландії та США.

Російський диктатор Володимир Путін погодився вступити до "Ради миру", створеної президентом США Дональдом Трампом. Про це американський лідер повідомив, спілкуючись із журналістами під час економічного форуму в Давосі, пише The Moscow Times.

На питання, навіщо Путіна запросили до "Ради миру", якщо, за словами самого Трампа, Росія становить загрозу для США і Гренландії, американський лідер заявив, що в цій організації йому потрібні сильні політики.

"Ми хочемо всі країни, в яких у людей є контроль, є влада. Так, у мене там є кілька суперечливих людей, але це люди, які домагаються результатів, це люди, які мають величезний вплив. Якби у нас були немовлята в "Раді", вона б не досягла занадто багато", – підкреслив Трамп.

При цьому американський президент заявив, що не знає "нікого, хто не погодився" вступити до "Ради миру" на його запрошення.

"Рада миру" Трампа

Як писав УНІАН, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Дональд Трамп офіційно оголосив про початок діяльності "Ради миру". Сам Трамп був оголошений головою нової організації, а також відбулося підписання інавгураційних документів, включаючи статут. До "Ради миру" приєдналися Марокко, Бахрейн, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, ОАЕ, Узбекистан і Монголія.

Трамп заявив, що "Рада миру" буде працювати спільно з ООН. Він підписав інавгураційну резолюцію, що визначає мандат "Ради" щодо Сектора Газа відповідно до резолюції РБ ООН №2803 про припинення конфлікту. За словами Трампа, нова структура дозволить реалізовувати масштабні ініціативи разом з ООН, включаючи демілітаризацію і відновлення Гази. Він висловив упевненість в успіху плану по Газі, назвав початок роботи Ради першими кроками до миру на Близькому Сході і до більш безпечного майбутнього світу в цілому.

