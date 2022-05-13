Документ є важливим для забезпечення відповідальності винних у вчинені серйозних порушень прав людини та воєнних злочинів, зазначили у міністерстві.

Україна висловлює вдячність країнам-членам ООН, особливо членам Ради ООН з прав людини, котрі підтримали схвалення резолюції щодо погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що цей документ є "важливим для забезпечення відповідальності винних у вчинені серйозних порушень прав людини та воєнних злочинів у ході російської агресії проти нашої держави".

У МЗС нагадали, що 12 травня Рада ООН з прав людини схвалила ініційовану Україною резолюцію "Погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії".

Резолюція наголошує на твердій прихильності суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та вимагає від Російської Федерації негайно припинити воєнні дії на території нашої держави.

Документом передбачається проведення Комісією з розслідування щодо України спеціального розслідування порушень та злочинів внаслідок російської окупації на нині звільнених територіях Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей та підготовка Верховним комісаром ООН з прав людини доповіді про критичну гуманітарну ситуацію та серйозні порушення прав людини у м. Маріуполь.

Рада ООН з прав людини закликає Російську Федерацію надати представникам міжнародних правозахисних та гуманітарних інституцій, включаючи спеціалізовані установи ООН, безперешкодний, своєчасний, негайний та необмежений доступ до осіб, які були перевезені з постраждалих районів України та утримуються на території Російської Федерації або територіях, які контролюються чи окуповані Росією, а також надати причетним сторонам вичерпний перелік таких осіб.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Рада ООН з прав людини проголосувала за початок розслідування військових злочинів РФ на звільнених територіях України.

Рада з прав людини підтримала відповідну резолюцію більшістю голосів: "за" проголосували 33 країни, утримались - 12.

"Проти" проголосували дві країни – Китай та Ерітрея.

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