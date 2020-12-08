Після відходу Володимира Путіна з посади президента РФ розвалу Росії може не статися.
Такий прогноз дав відомий німецький журналіст Штефан Шолль, передає "Апостроф".
Думка Шолля відрізняється від розповсюдженого твердження про те, що в Росії "всі ненавидять Москву і при першій нагоді республіки почнуть розбігатися".
Читайте такожЛукашенка запідозрили в готовності приєднати Білорусь до Росії
"Мені здається, навпаки - регіони будуть сподіватися, що в Москві з'явиться нова система - більш справедлива, менш централістська - і будуть намагатися на це впливати", - зазначив він.
Журналіст стверджує, що в Росії дійсно багато різних етносів, але зараз немає таких конфліктів, як були навколо Чечні, наприклад, 20 або 30 років тому, немає рухів за незалежність, які мали б досить сильну підтримку від населення.
Перспективи Росії та Путіна: новини, які можуть вас зацікавити
- "Путін має блідий вигляд": російський політолог оцінив становище РФ у ситуації з Карабахом
- В РФ спостерігається ослаблення реальної влади Путіна – російський політолог
- У США виступили проти повернення Росії до G7 і заговорили про посилення санкцій
- New York Times: Кремлю дорого буде коштувати роль "миротворця" в Нагірному Карабасі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram