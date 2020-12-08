Російські регіони сподіватимуться на більш справедливу систему в Москві, вважає Шолль.

Після відходу Володимира Путіна з посади президента РФ розвалу Росії може не статися.

Такий прогноз дав відомий німецький журналіст Штефан Шолль, передає "Апостроф".

Думка Шолля відрізняється від розповсюдженого твердження про те, що в Росії "всі ненавидять Москву і при першій нагоді республіки почнуть розбігатися".

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"Мені здається, навпаки - регіони будуть сподіватися, що в Москві з'явиться нова система - більш справедлива, менш централістська - і будуть намагатися на це впливати", - зазначив він.

Журналіст стверджує, що в Росії дійсно багато різних етносів, але зараз немає таких конфліктів, як були навколо Чечні, наприклад, 20 або 30 років тому, немає рухів за незалежність, які мали б досить сильну підтримку від населення.

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Автор: Юрій Годован