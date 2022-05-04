Комітет ЄС з питань політики та безпеки відповідає за його спільну зовнішню політику та політику у сфері безпеки.

Росія бойкотуватиме засідання Радбезу ООН з участю Комітету ЄС з політичних питань і безпеки 4 травня.

Про це повідомляє AP з посиланням на дипломатичні джерела.

Це, за словами співрозмовників агентства, є ще однією ознакою різкого погіршення відносин Росії з країнами-членами ООН.

Рішення Москви пов’язане з війною в Україні. Водночас це перший бойкот РФ в ООН від початку повномасштабної агресії 24 лютого.

Комітет ЄС з питань політики та безпеки відповідає за його спільну зовнішню політику та політику у сфері безпеки.

На прес-конференції у вівторок постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що з кінця лютого вдалося досягти "виключних успіхів" в "ізоляції Росії".

"Росія ізольована у Радбезі, і щоразу, коли у нас в Радбезі буде обговорення того, що стосується Росії, ми будемо утримувати їх в ізоляції доти, доки вони не припинять свої жорстокі атаки на Україну, на людей", - сказала Томас-Грінфілд.

Як писав УНІАН, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. За цей крок проголосували 93 країни, проти - 24, 58 утрималися.

У США зазначили, що Росія зловживала своїм правом вето "протягом останнього десятиліття".

"Вето не було задумано як карт-бланш для безкарності постійних членів Радбезу. Це не призначалося для автоматичного захисту від відповідальності навічно. Росія принизила роль і репутацію Ради Безпеки ООН... і заплямувала ООН в цілому", - відповів заступник постпреда США в ООН Річард Міллс-молодший.

28 квітня Парламентська асамблея Ради Європи висловила повну підтримку всім зусиллям стосовно розслідування міжнародних злочинів РФ в Україні, та виступила за створення міжнародного трибуналу.

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