У Міноборони РФ назвали це операцією захисту своїх "державних кордонів".

У неділю Росія підняла два своїх винищувачі в повітря, коли радар виявив бомбардувальники ВПС США B-52H, які наближалися до території РФ над Баренцовим морем, пише The Telegraph.

"При наближенні російських винищувачів американські стратегічні бомбардувальники відвернули від державного кордону Російської Федерації", - заявили у Міністерві оборони РФ та назвали це операцією із захисту своїх "державних кордонів".

У виданні нагадали, що Баренцове море розділене між Росією та Норвегією, а також простягається від Кольського півострова на півночі РФ до архіпелагу Шпіцберген у напрямку до Північного полюса. Зазначається, що американські бомбардувальники пролетіли над повітряним простором Фінляндії.

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Пізніше міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен повідомив, що два бомбардувальники США пролетіли над повітряним простором Фінляндії в неділю вранці, хоча було незрозуміло, чи це були ті самі літаки.

"Важливо, щоб наше членство в НАТО і наш союз зі Сполученими Штатами також знайшли своє відображення в конкретних діях. Фінляндія більше не самотня", - наголосив він.

Журналісти зауважили, що Фінляндія приєдналася до НАТО минулого року у відповідь на вторгнення РФ в Україну 2022 року. За словами аналітиків, це був перший випадок, коли американським бомбардувальникам було дозволено літати над північною Фінляндією.

Водночас у Кремлі визначили Арктичний регіон як пріоритету сферу для протистояння з НАТО, тому Володимир Путін наказав своїм військам посилити присутність в регіоні.

"Ні США, ні НАТО не прокоментували цей інцидент, але раніше цього місяця російські військові літаки супроводжували бомбардувальник ВПС Норвегії над Баренцевим морем, а в березні російські військові літаки перехопили два американські бомбардувальники в тому ж районі", - додали у виданні.

Останні новини на тему авіації

Раніше УНІАН розповів, скільки винищувачів F-16 виробляється на рік. Як повідомив директор з виробництва F-16 Калеб Хендрік, Lockheed Martin нарощує виробництво до 4 одиниць F-16 на місяць. Таким чином, річний показник становитиме 48 винищувачів.

Своєю чергою військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, чому Захід затягує з передачею F-16 для України.

"США, Захід дещо остерігаються того, що в якихось повітряних боях російська авіація може бути кращою за технічними параметрами. І вони дуже бояться ось цього іміджевого [удару]", - наголосив він.

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