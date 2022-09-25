За його словами, звернення Путіна про мобілізацію росіян "мало викликати страх", але це свідчить не про силу РФ, а про глибоку кризу у країні.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що з кожним днем режим російського президента Володимира Путіна слабшає. У зв'язку з цим найближчим часом на війні можлива нова хвиля ескалації.

Про це пише "Польське радіо".

"Російський ведмідь поранений і, на жаль, найближчим часом можна очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії. Це не змінює того факту, що з кожним днем ​​режим Путіна слабшає, втрачає кров і повітря", - заявив політик.

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За словами Моравецького, звернення Путіна про мобілізацію росіян "мало викликати страх", але це свідчить не про силу РФ, а про глибоку кризу у країні.

"Із самого початку вторгнення весь світ дивився на ганьбу російської армії, наповненої технікою минулої епохи, танками, які кинуті посеред поля. Солдати, які, потрапили в український полон та заявляли, що їм сказали, що вони йдуть на навчання, а не на звичайну війну", - зазначив польський прем'єр.

Він звернув увагу на те, що Путін довгий час не хотів відправляти на фронт етнічних росіян, і в першу чергу на війну кидали "азіатські меншини з далеких російських республік".

"Тим більше приголомшлива реакція російського суспільства на новину про призов. Буквально після виступу Путіна російський інтернет захлиснула хвиля запитань про те, як уникнути призову в армію, а в пошуковій системі Google запанували запити: як зламати руку або як покинути Росію", - додав Моравецький.

Мобілізація в Росії: що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. У Міноборони Росії заявили, що будуть відправляти на війну в Україні насамперед громадян з бойовим досвідом. За словами Шойгу, вони планують призвати до 300 тисяч осіб.

У версії Указу, опублікованій на сайті Кремля, 7 пункт просто пропущено. За інформацією ЗМІ, він дозволяє мобілізувати один мільйон осіб. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вже відреагував на ці публікації і назвав інформацію "брехнею".

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