За виконання завдань від окупантів він розраховував отримувати до 70 тис. грн винагороди на місяць.

В Одеській області у ході спецоперації СБУ викрила агента ФСБ РФ, який передавав росіянам локації систем ППО і об’єктів енергетики.

Як йдеться у повідомленні СБУ, російський агент збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.

"Насамперед він намагався виявити бойові позиці української системи протиповітряної оборони. Крім того агента цікавили точні локації місцевих об’єктів енергетики, - йдеться у повідомленні.

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Зібрані відомості він зберігав на флешці, яку планував передати представнику російської спецслужби. За виконання завдань він розраховував отримувати від ворога до 70 тис. грн на місяць.

В СБУ зазначили, що в подальшому окупанти планували використати дані агента для підготовки і проведення серії ракетних ударів по українських об’єктах. "Втім, співробітники СБУ завадили цим план – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали. За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель.", - повідомили в СБУ.

Під час обшуку у зловмисника виявлено флеш-носій із доказами підривної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану"). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.