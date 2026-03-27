Росія озброює Іран дронами: у Європі відреагували на повідомлення про поставки

Один європейський посадовець сказав, що є "суттєві ознаки" існування такої угоди між Росією та Іраном.

У Європі стурбовані повідомленнями про те, що Росія готується поставити Ірану сучасні безпілотники для використання у війні зі Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем.

Про це повідомляє The New York Times. Згідно з даними західних розвідок, Росія "майже завершила поетапну поставку дронів, ліків та продовольства до Ірану", про що інформувало видання Financial Times.

Як на ці повідомлення реагують у Європі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не підтвердив, чи відправляє РФ ударні дрони Ірану. За його словами, це питання розвідки, і тому така інформація зберігається в таємниці. Водночас він додав, що офіційні особи вже давно відзначають "тісний зв’язок" між Іраном, Росією, Північною Кореєю та Китаєм.

"Тож коли з’являються такі повідомлення про те, що Росія так багато ділиться інформацією, в тому числі з Іраном, це про щось говорить. Тож не будьмо наївними щодо цього", – каже генсек військового альянсу.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія та Іран "обмінюються тактикою, проводять спільні навчання та діляться технологіями".

Двоє високопоставлених європейських чиновників, які говорили анонімно, розповіли про оцінки їхніх розвідувальних служб про те, що Росія готується поставити Ірану безпілотники для використання у війні проти США та Ізраїлю. Водночас жодних деталей щодо обсягів чи термінів таких поставок вони не надали.

Ще один європейський посадовець сказав, що є "суттєві ознаки" існування такої угоди між Росією та Іраном. При цьому вун не уточнював, чи вже були поставлені якісь безпілотники, або ж такі поставки ще в процесі.

Реакція США

Видання зауважило, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, здавалося, применшив проблему.

"Я думаю, що Росія в першу чергу зосереджена на війні, яка у неї зараз триває. Крім цього, я наразі не маю чого додати", – сказав він, коментуючи питання щодо співпраці між Москвою та Тегераном.

Співпраця Росії та Ірану

Очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Росія надає Ірану розвідувальні дані для ударів по військових базах США на Близькому Сході. За час операції в регіоні загинули 13 військовослужбовців США.

Тим часом Іран дозволив танкерам Росії та низки "дружніх країн" прохід через Ормузьку протоку. Цей логістичний маршрут Тегеран заблокував після початку операції США та Ізраїлю на Близькому Сході.

