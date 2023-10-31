Існує неофіційний ліміт в $ 500 млн для виведення капіталу за кордон.

Росія заборонила західним компаніям, що продають свої російські активи, виводити виручені кошти в доларах і євро. Вона ввела додаткові заходи валютного контролю де-факто в спробі підтримати рубль, який слабшає.

Західні компанії, що виходять з Росії, повинні узгоджувати ціну продажу в рублях. Якщо продавці наполягають на отриманні іноземної валюти, то стикаються із затримками і навіть втратами щодо сум, які можуть перевести за кордон, пише The Financial Times.

Цього року курс рубля по відношенню до долара США знизився більш ніж на 20% і в серпні перевищив 100 рублів за долар. Це стало "психологічним порогом" для президента Володимира Путіна, що змусило владу прийняти "паліативні заходи", говорить один з банкірів, які брали участь в недавніх виходах західних компаній. "Це все одно, що покласти пластир на гангрену".

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Коли в липні почалося ослаблення рубля, російська влада спочатку ввела обмеження, згідно з якими компанії, що йдуть, могли б забрати з собою гроші від продажу. При продажу активів в іноземній валюті західним компаніям пропонувалося два варіанти: перевести гроші на рахунок типу "С" в російському банку з жорсткими обмеженнями, або перевести виручені кошти на рахунок за кордоном. В останньому випадку сума виплатили б декількома частинами. В якості альтернативи продавець міг відразу отримати всю суму в рублях на звичайний рахунок в російському банку. Але на практиці перші два варіанти були дуже складними. Існує неофіційний ліміт в $ 500 млн для виведення капіталу за кордон.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що обов'язок кожного уряду – створювати "максимально сприятливі умови для своєї валюти, тому ми створюємо максимально сприятливі умови для рубля". "Рубль має абсолютний пріоритет", - сказав Пєсков. Він додав, що при вирішенні питання про відхід іноземних компаній Росія керується "своїми інтересами і вигодами".

Ситуація з рублем - деталі

У понеділок, 30 жовтня, уряд РФ вніс до Держдуми законопроект, який зобов'яже російських топ-експортерів звітувати перед Центробанком РФ про валютні активи за кордоном. Таким чином планується збільшити фінансовий контроль і зменшити дефіцит іноземної валюти.

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