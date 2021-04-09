У МЗС Туреччини заявили, що їх поінформували про американські кораблі два тижні тому:

Два військові кораблі США пробудуть у водах Чорного моря до 4 травня.

Про це США поінформували Туреччину, повідомляє Reuters.

Читайте такожВійськова присутність РФ біля кордонів України найвища з 2014 року - Білий дімУ МЗС Туреччини заявили, що їх поінформували про американські кораблі два тижні тому:

«15 днів тому по дипломатичних каналах нам було відправлено повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня».

Кораблі пройдуть через турецькі протоки та будуть розміщені в Чорному морі.

Військові кораблі США в Чорному морі: що ще відомо

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість відправки військових кораблів в Чорне море у найближчі тижні, щоб продемонструвати підтримку України, враховуючи інформацію про нарощування контингенту російських військ на кордоні.

За словами чиновника, ВМС США регулярно направляють в Чорному морі свій флот, але розгортання бойових кораблів зараз стане для Москви особливим сигналом.

При цьому США були зобов'язані за 14 днів повідомити про свій намір увійти у Чорне море відповідно до угоди 1936 року, згідно з якою Туреччина контролює протоки Босфор та Дарданелли.

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Автор: Катерина Шварц