Повідомляється про пошкодження системи водопостачання.

Російські літаки бомбили житлові райони неподалік від підконтрольної повстанцям сирійської провінції Ідліб, у якій мешкають понад мільйон людей.

Про це пише Reuters.

Повідомляється про пошкодження системи водопостачання.

Це у коментарі агентству підтвердив високопоставлений чиновник ООН, додавши, що такі атаки погіршили гуманітарне становище мільйонів переміщених сирійців.

Читайте такожУ Кейптауні спалахнула будівля парламенту ПАР (відео)"Тривале руйнування цивільної інфраструктури призведе тільки до ще більших страждань мирних мешканців. Необхідно припинити напади на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру", – заявив у Twitter заступник регіонального координатора ООН з гуманітарних питань Марк Каттс.

Свідки стверджують, що внаслідок ударів, завданих за останні 24 години в утримуваному повстанцями анклаві, також постраждали приватні ферми неподалік від прикордонного переходу з Туреччиною.

Серед цілей були села у південній частині провінції.

Два роки тому Росія, яка підтримує сили президента Сирії Башара Асада, і Туреччина, яка підтримує опозиційні групи, домовилися про припинення бойових дій.

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