Польська газета пише про плани російських спецслужб підтримати три антиукраїнські акції протесту у Франції та Бельгії.

Кремль доручив своїм спецслужбам використовувати агентуру впливу у Франції та Бельгії для організації антиукраїнських мітингів проти постачання бойових літаків Україні.

Про це пише Nowiny Polskie. Для організації масових прокремлівських протестів російська пропаганда використовуватиме записи триваючих демонстрацій проти пенсійної реформи у Франції, а організатори антиукраїнських мітингів спробують зібрати своїх нечисленних "прихильників" поблизу епіцентрів антиурядової активності.

Як зазначає видання, відомо про плани російських спецслужб підтримати три антиукраїнські акції - у Парижі 18 березня, у Тулузі 19 березня і в Брюсселі 4 квітня. Протести стануть відповіддю на рішення Польщі поставити Україні перші 4 винищувачі МіГ-29.

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Хто організовує проросійські мітинги

Французький політик Флоріан Філіппо (колишній близький соратник Марін Ле Пен) закликав на своїй сторінці в Twitter організувати мітинг в Парижі 18 березня проти такого рішення, адже таким чином Польща нібито втягує ЄС і НАТО у війну з Росією.

Видання нагадало, що в лютому 2023 року Філіппо вже організовував подібну демонстрацію під гаслами "Ні третій світовій війні!", "Вихід з НАТО" і "Ні поставкам зброї в Україну". Подія активно ретранслювалася російськими ЗМІ.

Філіппо відкрито називає українців "нацистами" і активно просуває російські наративи. У 2012-2017 роках він був віце-президентом тодішнього "Національного фронту" і замішаний у скандалі, коли партія брала кредит на передвиборчу кампанію в "Першому чесько-російському банку", підконтрольному близькому другу Путіна Геннадію Тимченку.

Кілька років поспіль Філіппо вважався самим медійним представником "Національної Асамблеї", поступаючись тільки Марін Ле Пен.

"Він пізнаваний у Франції, а це значить, що він продовжить з'являтися у французьких і російських ЗМІ під час демонстрацій і майбутніх виборів, просуваючи кремлівські наративи", - пише польське видання.

Наступним організатором антиукраїнських протестів, які пройдуть 19 березня в Тулузі і 4 квітня біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі, стала голова організації "Русофонія" із Піренеїв, 39-річна громадянка Франції і Росії Анна Новікова.

"Протести консолідованих проросійських сил під гаслом #StopKillingDonbass і проти поставок зброї в Україну планують люди, які раніше перебували на тимчасово окупованих територіях України в якості журналістів і спостерігачів, і висвітлювали події в інтересах Москви", - пише Nowiny Polskie.

Видання повідомляє, що учасники очікуваних протестів вимагатимуть від французьких і європейських політиків розгляду їхньої електронної петиції на сайті французького парламенту щодо зняття санкцій, введених щодо Росії.

Винищувачі МіГ-29 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив про передачу Україні перших чотирьох винищувачів МіГ-29. Усього Варшава планує поставити до України 10 таких літаків. Решту МіГ-29 Польща передасть Києву протягом року.

Пізніше, 17 березня, стало відомо, що уряд Словаччини схвалило передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29. За словами прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Гегера, це рішення прийнято для того, щоб "Україна могла захистити себе і всю Європу від Росії".

У Росії у відповідь на рішення Польщі та Словаччини пригрозили, що поставки цієї військової авіації можуть "принести додаткові біди" для України та її народу. Але на хід війни, переконані в Путіна, поява МіГів у ЗСУ не вплине.

МіГ-29 є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління. Він призначений для знищення всіх типів повітряних цілей, а також для ураження наземних цілей в умовах візуальної видимості.

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