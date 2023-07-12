Третя складова цих підсумків, за словами Подоляка, - тісніша політико-юридична інтеграція Ради Україна-НАТО.

За підсумками першого дня саміту НАТО у Вільнюсі Україна отримала нові пакети допомоги з перспективою збільшення їхніх обсягів, розповів в ефірі FREEDOM радник голови ОП Михайло Подоляк.

При цьому він погодився, що поки Альянс не готовий брати нашу країну у формальні члени.

"За результатами - було збільшення обсягу допомоги, збільшення поставок зброї. Грубо кажучи - і короткострокова, і довгострокова підтримка України у військовому і фінансовому плані з урахуванням ризиків, які генерує війна. Але поки без членства НАТО з урахуванням п'ятої статті Статуту НАТО. Отримали стратегію допомоги Україні на багато років вперед. Крім того, дорога України (в НАТО - УНІАН) буде тепер юридично простішою - скасовано той же ПДЧ", - пояснив Подоляк.

Третя складова цих підсумків, за словами Подоляка, - тісніша політико-юридична інтеграція Ради Україна-НАТО. "Все досить чітко сигналізує, що НАТО в повному складі підтримує Україну, розписала для себе стратегію підтримки України", - відповів представник ОП.

Єдине, що для Подоляка поки що дивно, - відсутність публічних заяв з приводу Росії як країни, яка руйнує глобальну архітектуру безпеки, в тому числі застосовуючи терористичні методи ведення війни.

"Проблема Заходу - нерозуміння Росії та її реальних загроз. Світ вкладався в інші технології, а зброю в такому обсязі не накопичив... Воля слабка, знання слабке, інструментів недостатньо. І ось на цьому тлі Україна, яка розуміє ціну питання, і платить найвищу ціну", - розповів Подоляк.

Саміт НАТО у Вільнюсі - результати для України

Сьогодні проходить другий і останній день саміту НАТО у Вільнюсі за участю українського глави Володимира Зеленського.

Під час першого дня, 11 липня, країни-члени Альянсу під час зустрічі домовилися зняти для України ПДЧ. Тепер Києву доведеться серйозно зайнятися демократичними реформами і реформами сектора безпеки і оборони, в тому числі продовжувати інтеграцію ЗСУ у натівські війська.

Крім того, члени організації замість Комісії щодо України запровадили Раду Україна-НАТО за обов'язкової присутності українських представників на рівні президента, міністрів або експертів. Рада може скликатися у будь-який час будь-ким з учасників. А ось блокувати її, підкреслив генсек Йенс Столтенберг, не вдасться, наприклад, як Угорщина свого часу робила із засіданнями тієї ж Комісії.

Того ж дня Україна і ще 11 країн підписали меморандум, сформувавши коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16. Відомо, що Нідерланди почнуть підготовку українських пілотів у серпні.

Не обійшлося і без оголошення нових пакетів допомоги. Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, які стануть частиною нового "потужного" оборонного пакету. Крім того, Німеччина планує надати Україні додаткові пускові установки "Patriot" і ракети до них, а Канада - бронетехніку.

Окремо ЗМІ дізналися, що партнери України з "Великої сімки" підготували довгострокові гарантії безпеки. Зеленський же вважає їх здатними змінити ситуацію як для України, так і для Росії.

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