Компанія вже домовилася про продаж своїх 55 магазинів

Відомий іспанський бренд Mango повністю йде з Російської Федерації. Рішення ухвалили через повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє видання El Pais.

Відзначається, що компанія вже домовилася про продаж 55 російських магазинів. Перші угоди мають відбутися наступного тижня, а ще 22 - у червні-липні.

Таким чином, 800 співробітників збережуть свою роботу, але і закупівлями та постачанням товару будуть займатися самостійно.

Нагадаємо, що в березні Mango тимчасово зупинила свою діяльність в Росії після 23 років роботи.

Станом на кінець 2021 року РФ приносила 8% чистого операційного прибутку компанії.

При цьому з 24 лютого компанія закрила в Україні 14 магазинів, але дев'ять з них вже відновили роботу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Польська компанія LPP Group повністю пішла з російського ринку. Власник закрив всі магазини Cropp, House, Mohito, Reserved і Sinsay.

Станом на 26 травня з РФ пішли 1033 міжнародні компанії, а ще 430 вже призупинили діяльність в країні-агресорі. Водночас 582 компанії продовжують працювати в Росії, фінансуючи війну в Україні та заробляючи "криваві" гроші.

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