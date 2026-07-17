Сергій 'Флеш' Бескрестнов став радником Зеленського, - указ

Донедавна Бескрестнов був радником міністра оборони.

Відомий експерт із систем зв'язку Сергій Бескрестнов (Флеш) призначений радником президента України з питань технологічних напрямів оборони. Відповідний указ опублікаовано на сайті Офісу президента.

"Призначити Бескрестнова Сергія Олександровича Радником Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони (поза штатом)", - йдеться в указі.

Раніше сьогодні відбулася зустріч Бескрестнова з президентом Володимиром Зеленським. Як повідомляв телеграм-канал глави держави, під час зустрічі детально обговорили "все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових нашої оборони".

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"Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію. Важливо також і завжди вчасно реагувати на військові інновації, які відбуваються із силами й засобами армії агресора, на основі принципу: знаємо деталі, отже, влучно протидіємо. Домовились із Сергієм максимально співпрацювати", - повідомив Володимир Зеленський.

Сергій Бескрестнов: що треба знати

Сергій "Флеш" Бескрестнов є відомим фахівцем із технологій зв'язку. Від початку повномасштабної війни він активно допомагав Силам оборони на волонтерських засадах, не обіймаючи жодних офіційних посад. У січні 2026 року він вперше отримав офіційний статус, коли новопризначений на той момент міністр оборони Михайло Федоров запропонував Флешу стати його радником.

Тоді ж радником міністра став і відомий волонтер Сергій Стерненко, який спеціалізується на поставках дронів у Сили оборони. Однак 15 липня, коли стало відомо про звільнення Федорова з посади, обидва - Бескрестнов і Стерненко - повідомили у своїх соцмережах, що більше не є радниками міністра оборони.

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