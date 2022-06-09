Зараз одна країна може заблокувати прийняття рішень.

Європейський союз закликали змінити процедуру прийняття рішень щодо санкцій. Відповідну резолюцію ухвалив Європейський парламент.

Про це повідомили в прес-службі Європарламент.

Відзначається, що глав країн-членів ЄС переглянути договори, а також скасувати право вето при прийнятті рішень щодо введення санкцій

"На тлі безлічі поточних та нещодавніх криз депутати Європарламенту використовували свою прерогативу, щоб закликати до зміни договорів: для реформування процедур голосування в Раді для підвищення дієздатності Європейського Союзу, включаючи перехід від одностайності до голосування кваліфікованою більшістю в таких сферах, як санкції... і в надзвичайних ситуаціях", - йдеться в повідомленні.

Це вже не перша спроба реформувати систему прийняття рішень в ЄС, тому що одна країна може заблокувати ту чи іншу ініціативу.

Як раніше повідомляв УНІАН, процес введення нових санкцій проти Російської Федерації гальмують країни, які заради власних інтересів зловживають правом вето. Так, одним з затятих противників антиросійських обмежень, а зокрема введення ембарго на нафту з РФ, стала Угорщина.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Євросоюзу необхідні реформи, і щоб рішення всередині організації приймалися більшістю, а не одноголосно.

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