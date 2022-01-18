До санкційного списку увійдуть щонайменше чотири фізичні особи.

США готують санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі. Очікується, що офіційно про обмеження оголосять у четвер, 20 січня.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі готуються напередодні візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну, Німеччину і Швейцарію.

Як повідомляє джерело газети, це рішення стане частиною дипломатичного тиску на Росію на тлі загрози повномасштабного вторгнення в Україну.

До санкційного списку увійдуть 4 фізичні особи. Офіційно про обмеження оголосять у четвер.

Читайте такожУ Білому домі заявили, що РФ може напасти на Україну будь-якої митіЯк повідомляв УНІАН, 19 січня до Києва прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Темами переговорів стануть практична підтримка України з боку США та активні дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Також Блінкен зустрінеться з членами родин і співробітниками посольства США в Україні, аби "повідомити про зусилля Держдепартаменту стосовно планування на випадок непередбачуваних обставин, якщо Росія обере подальшу ескалацію".

Загроза вторгнення РФ в Україну: що відомо

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У грудні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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