У ньому передбачене і змінення східного флангу Північноатлантичного альянсу.

До Сенату Сполучених Штатів Америки був внесений законопроект, котрий передбачає посилення заходів безпеки у Чорному морі. Зокрема у ньому ідеться про встановлення "регулярної змінної морської присутності в Чорному морі".

Його внесла 15 березня сенаторка-демократка Джинн Шахін. Законопроект підтримали дев’ятеро членів Сенату: п’ятеро демократів, троє республіканців та одним незалежним чиновником.

У ньому вказується, що продовження зосередження зусиль "щодо запобігання подальшому поширенню збройного конфлікту в Європі шляхом визнання Чорноморського регіону ареною агресії Росії" є в інтересах США.

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На думку творців законопроекту, у протидії агресії РФ відіграють вирішальну роль прибережні держави Чорного моря, завдяки чому роблять внесок у колективну безпеку НАТО.

"Неодноразові, незаконні, неспровоковані та насильницькі спроби РФ розширити свою територію та контролювати доступ до Середземного моря через Чорне море є загрозою національній безпеці США та НАТО", - йдеться в документі.

Окрім цього автори законопроекту вважають, що потрібно "рішуче протистояти нелегітимним територіальним претензіям Росії на Кримському півострові, у територіальних водах України у Чорному та Азовському морях, у міжнародних водах Чорного моря та на територіях, які Росія незаконно окупує в Україні".

Для вирішення вищезазначених проблем та реалізації плану оборони потрібна зміцнити східний фланг НАТО. Зокрема США повинні продовжувати працювати із союзниками по Альянсу у питання щодо морської присутності у Чорному морі.

Чорне море у війні Росії проти України

РФ регулярно використовує акваторію Чорного моря для атак по території України. Зокрема у водах поблизу Росії та окупованих українських територій на бойовому чергуванні практично постійно перебувають кораблі ВМС Росії з ракетами "Калібр".

Американські повітряні сили регулярно проводили розвідку акваторії Чорного моря, однак у середині березня російський винищувач протаранив БПЛА MQ-9. У Москві вирішили нагородити російських пілотів, котрі здійснили такий маневр.

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