Американські солдати звикли воювати з перевагою в техніці та живій силі, але проти Росії в Україні "багато часу я воював у невигідному становищі порівняно з ворогом", розповів ветеран армії США.

Сполучені Штати так довго зосереджувалися на боротьбі з повстанцями, що забули, що означає вести справжню війну. Таку думку висловив американський ветеран, який воював в Україні.

"Ми нехтували багатьма тренуваннями щодо того, як воювати і виживати у війні з рівним собі супротивником", – заявив він на умовах анонімності в інтерв'ю виданню Business Insider.

Колишній солдат зауважив, що воював в Іраку як контрактник після того, як звільнився з армії США. В Україні ж він був у гарячих точках, таких як Харківщина і Бахмут – він був бойовим медиком свого підрозділу, лікував товаришів, коли вони отримували поранення в бою.

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"Ми настільки звикли до ідеї партизанської війни, боротьби з терористами і всього іншого, що забули, що таке справжня війна", – сказав він.

Конфлікти в Іраку та Афганістані були справжніми війнами, які коштували людських життів, але війна в Україні – це індустріальна війна з таким рівнем руйнувань, якого світ давно не бачив. Зосередившись на війнах на Близькому Сході протягом більшої частини цього століття, США та деякі з їхніх союзників по НАТО в Європі дозволили атрофуватися навичкам, необхідним для такого роду конфліктів, пише видання.

Ветеран каже, що американські солдати звикли воювати з перевагою в техніці та живій силі, але проти Росії в Україні "багато часу я воював у невигідному становищі порівняно з ворогом".

"Я вважаю, що багато тренувань, які ми проводимо, більше пристосовані до ведення партизанської війни, ніж до реальної боротьби з майже рівним за силою супротивником, як це було б у випадку з Росією чи Китаєм", – наголосив він, зауваживши, що це проблема, з якою стикаються багато членів НАТО.

Інший американський ветеран в Україні розповів виданню, що має подібні побоювання. Він сказав, що його друзі, які досі служать в армії США, просять у нього порад, як воювати із застосуванням дронів або в окопах, оскільки вони не отримують підготовки, яка б повністю відображала те, що відбувається в Україні.

Хоча українських військових тренували в багатьох країнах НАТО, ветеран каже, що деякі українці, з якими він воював, описували деякі з цих тренувань як неактуальні або неадекватні. До прикладу, під час проходження підготовки у Великій Британії коли військові запитували, як пройти через величезні російські мінні поля, їм відповідали, що треба їх просто обходити. Але деякі мінні поля РФ простягаються на кілометри, тож обійти їх неможливо.

"Вторгнення Росії в Україну неодноразово викликало питання про західну підготовку. Деякі українські солдати, які пройшли навчання за кордоном, говорили, що отримана ними підготовка не підходить для ведення бойових дій, необхідних для цієї війни. Один український командир, якого тренували американські, британські і польські солдати, заявив минулого року, що якби він точно дотримувався порад цих країн, то загинув би. Багато українських підрозділів використовували підготовку і тактику НАТО, коли Україна розпочала свій контрнаступ минулого літа, але деякі підходи, такі як надмірний акцент на маневрену війну без підтримки з повітря в умовах щільних мінних полів та інших складних перешкод, зрештою зазнали невдачі. Після цього українці змінили тактику, зазнавши серйозних втрат, що було високо оцінено деякими військовими аналітиками, але цього виявилося недостатньо", – наголошує видання.

Інший ветеран армії США, який воював і тренував солдатів в Україні, сказав минулого року в інтерв'ю "ВВС", що українські сили були б у значно гіршому становищі, якби дотримувалися американської доктрини ведення бойових дій. Він додав, що українські війська насправді краще розуміють деякі аспекти сучасних бойових дій, ніж американці, хоча вони також іноді припускаються дорогих помилок.

Зазначається, що зараз Україна воює в умовах, які дуже відрізняються від тих, в яких воювали США та їхні союзники по НАТО протягом останніх десятиліть. І відновити навички ведення конфлікту великих держав не можна за одну ніч.

"Я вважаю, що українці можуть багато чому навчити західних військових, НАТО, просто тому, що ми не воювали у звичайній війні, бл*ха-муха, цілу вічність", – резюмував американський ветеран.

Війна в Україні: це варто знати

Протягом доби на передовій було зафіксовано 106 бойових зіткнень із противником, повідомив Генштаб ЗСУ. У зведенні зазначається, що лише на Авдіївському напрямку українські військові відбили 31 ворожу атаку. Ще 19 – на Бахмутському. "Гаряче" було і на інших напрямках фронту.

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що не бачить способу для України виграти війну лише на полі бою. За його словами, подібні війни завершуються переговорами.

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