Представник Білого дому зазначила, що адміністрація не розглядає питання про скорочення військ в Європі.

Вашингтон не має наміру розглядати можливість скорочення чисельності американських військ, які постійно базуються в Польщі та в країнах Балтії.

Про це повідомила представник Ради національної безпеки при Білому домі Емілі Хорн, передає "Німецька хвиля".

Заява Хорн стала відповіддю на публікацію мовної компанії NBC, яка виступила з твердженням, що дане питання може бути порушено в ході переговорів американської сторони з Москвою наступного тижня.

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Зокрема, канал NBC News розмістив на своєму сайті матеріал під заголовком "Адміністрація Байдена розглядає можливість запропонувати Росії скорочення чисельності американських військ у Східній Європі".

У статті з посиланням на джерела, стверджувалося, що на майбутніх переговорах США з РФ "потенційно можуть бути порушені питання масштабу військових навчань, що проводяться обома країнами, чисельності американських військ, розміщених в країнах Балтії і Польщі, завчасного повідомлення про перекидання військ", а також розміщення на території Калінінградської області комплексів "Іскандер" з ракетами, здатними нести ядерні заряди.

Хорн зазначила, що адміністрація не розглядає питання про скорочення військ в Європі, як можна припустити з заголовка статті.

"Адміністрація не обговорює з Росією чисельність військ, розміщених в Балтійських країнах і в Польщі", - підкреслила Хорн.

"Всупереч словам неназваного чиновника, процитованого в цій статті, адміністрація не складає список змін в розстановці сил для обговорення на майбутніх переговорах", - зазначила вона.

Представник Держдепартаменту США також заявив у відповідь на публікацію, що "у поширеному матеріалі є три ключові твердження, і ці три твердження не відповідають дійсності".

Переговори США і Росії

10 січня Росія і США проведуть у Женеві переговори щодо України та контролю над озброєннями.

Засідання Ради НАТО-Росія на рівні послів відбудеться 12 січня. Це підтвердили 4 січня в прес-службі Північноатлантичного альянсу.

На 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки і співробітництва в Європі.