Компанію вважають найбільш успішною у Європі з огляду на темпи розвитку та прибутки.

Озброєння України перетворило радянського виробника танків у провінційному чеському місті на мільярдера.

Як йдеться у матеріалі Bloomberg, старий завод на околиці міста Штернберк ремонтував військові машини, покинуті нацистами після Другої світової війни. Тепер він є частиною комплексу, який виготовляє обладнання для масшстабного конфлікту в Європі. Його власник став мільярдером.

Excalibur та Україна

Завод Excalibur перетворює іржаві танки радянських часів у повноцінні бойові одиниці. Бізнес, яким керує Міхал Стрнад, отримав найбільший попит на зброю з часів закінчення холодної війни.

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Завод заснував його батько. Зараз він є найбільшим і найприбутковішим компонентом Czechoslovak Group AS або CSG. За даними компанії, минулого року дохід підскочив до 1,73 мільярда євро (1,9 мільярда доларів) , що більш ніж утричі перевищує показник 2021 року.

"Навіть якби війна закінчилася завтра, знадобляться роки, щоб поповнити вичерпані запаси, не кажучи вже про поштовх до збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва. Я впевнений, що ще довго буде високий попит", - сказав Стрнад.

За його словами, компанія, яка також виробляє власні бойові машини, а також цивільні та військові вантажівки, має повний кейс замовлень на кілька років.

Нові виклики та рішення

Європа вживає заходів для збільшення виробництва та посилення військової готовності в той час, коли США призупиняють нове фінансування для України, а кандидат у президенти Дональд Трамп погрожував відмовитися від партнерів по НАТО, які не відповідають вимогам щодо витрат. Минулого місяця Європейський Союз погодився створити "стратегію оборонної промисловості".

Проте галузь стикається зі своїми проблемами. Швидко розширені замовлення вимагають більших приміщень і більше персоналу. Також спостерігаються збої в ланцюгах постачання, вищі витрати на енергію, обмеження державних витрат і той факт, що деякі інвестори стримано фінансують виробників зброї.

Минулого тижня аналітики Goldman Sachs Group Inc. заявили, що оцінки деяких оборонних компаній зараз завищені. Акції Rheinmetall, наприклад, зросли більш ніж на 500% за останні три роки, перевершивши більшість великих технологічних компаній США.

"Збереження витрат на оборону на рівні, який ми зараз бачимо, майже напевно означатиме важкі бюджетні рішення для політиків", - сказав Гай Андерсон , головний аналітик компанії Janes, яка спеціалізується на обороні та безпеці.

Від заснування до сьогодення

Батько Стрнада, Ярослав, заснував Excalibur у 1995 році. Він купив списані радянські танки та інше спорядження у майбутніх членів НАТО у Східній Європі з планом перетворити їх на металобрухт для отримання прибутку. Але підприємець відкрив процвітаючий ринок запасних частин і вживаних бойових машин в Африці, а також скористався деякими тісними політичними зв’язками вдома.

Відтоді Excalibur почав ремонтувати важку військову техніку, включаючи близько 300 основних бойових танків Т-72. Близько 100 із них наразі повантажили на потяги та разом із артилерійськими снарядами відправили в Україну. Виробництво важких боєприпасів CSG зросло більш ніж у 10 разів з початку війни в Україні, а його робоча сила майже втричі збільшилася до 10 000 осіб на підприємствах у восьми країнах.

Міхал Стрнад став одноосібним власником CSG у 2018 році, коли йому було близько 20 років. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, його статки становлять щонайменше 5 мільярдів доларів, а компанія є однією із найбільш швидкозростаючих виробників зброї в Європі.

Група будує нові складальні цехи в трьох європейських країнах. Плани включають інвестиції сотень мільйонів доларів у потенційне спільне підприємство з виробництва зброї в Україні.

Плани розширення з'явилися на тлі поглиблення занепокоєння щодо ситуації в Україні через серйозну нестачу боєприпасів. Потепління також посилює занепокоєння щодо того, що Росія матиме більше шансів пробити лінію фронту.

У комплексі Excalibur списані Т-72 поступово проходять через об’єкт. Спочатку їх частина за частиною знімають, а потім переобладнують. Навпроти старої майстерні розташовані нові будівлі, які будуються в рамках розширення компанії. Нові цехи використовуватимуть для виробництва новітніх бойових машин, у тому числі колісних самохідних гаубиць – ще одного важливого компонента артилерії, якого потребує Україна.

За годину їзди від Excalibur автомобільна компанія Tatra, що входить до складу CSG, щойно почала розробляти водневі та акумуляторні альтернативи своїм цивільним і військовим вантажівкам.

Стрнад, який прийшов у компанію ще школярем, став генеральним директором у 21 рік. Він готовий вивести CSG на наступний рівень. Його довгострокова мета полягає в тому, щоб наслідувати вартість підприємства Rheinmetall.

"Ми ще не Rheinmetall, але ми наздоганяємо. Я навіть не думав про продаж своїх активів, хоча я отримую пропозиції щомісяця. Якби я продав, що б я зробив з грошима? Мені довелося б піти і купити щось інше, то який сенс?", - сказав він.

Ініціатива Чехії щодо зброї для України

Чехія запропонувала придбати для України за межами ЄС сотні тисяч боєприпасів. До ініціативи доєднались вже близько 18 країн, причому Німеччина пообіцяла зробити найбільший внесок на сьогодні – 576 мільйонів євро за 180 000 артилерійських снарядів.

Чехія готова надати Україні тисячі додаткових артилерійських снарядів. За даними чеських джерел, консорціум отримав зобов'язання щодо постачання 300 тисяч великокаліберних артилерійських боєприпасів, зокрема перші партії повинні прибути до України не пізніше червня. Також були зроблені незобов'язуючі заяви щодо надання ще 200 тисяч снарядів.

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