Тегеран хоче взяти під контроль головний енергетичний коридор світу, – WSJ

Іран може недооцінювати рішучість Вашингтона та можливості Ізраїлю.

Іранське керівництво через три тижні після початку конфлікту демонструє впевненість у власних силах і сигналізує всьому світу про готовність диктувати умови завершення війни. У Тегерані вважають, що поточна ситуація дозволяє домогтися стратегічних поступок від США та їхніх союзників, включаючи розширення контролю над ключовими енергетичними маршрутами Близького Сходу, йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Видання пише, що Іран може недооцінювати рішучість Вашингтона та можливості Ізраїлю завдати серйозного удару по військовій інфраструктурі та керівництву Ісламської Республіки.

У свою чергу США та Ізраїль подають суперечливі сигнали щодо тривалості війни. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що конфлікт може завершитися "набагато швидше, ніж багато хто очікує". Водночас президент США Дональд Трамп стверджує, що бойові дії можуть закінчитися "найближчим часом", хоча Пентагон продовжує посилювати військову присутність у регіоні, перекидаючи додаткові підрозділи морської піхоти, йдеться у публікації.

При цьому закінчення війни залежить не тільки від рішень Вашингтона, пише WSJ. Судячи із заяв іранської влади, Тегеран не поспішає припиняти бойові дії, вважаючи, що затяжний конфлікт грає йому на руку.

Незважаючи на заяви США та Ізраїлю про знищення ракетних пускових установок і складів боєприпасів, Іран, як і раніше, здатний щодня запускати десятки балістичних ракет і безпілотників по цілях на Близькому Сході. Цього тижня іранські удари завдали катастрофічної шкоди ключовим енергетичним об'єктам у Катарі, Саудівській Аравії, Кувейті, Бахрейні та Об'єднаних Арабських Еміратах, тоді як експорт нафти з Ірану продовжував стрімко зростати, йдеться у публікації.

"Іранці не готові припинити війну, тому що засвоїли важливий урок: вони можуть порівняно легко і дешево завдати великої шкоди та викликати серйозні потрясіння. Тепер вони хочуть, щоб цей урок засвоїв і весь світ", – заявила Діна Есфандіарі, аналітик з питань Ірану та авторка книги про зовнішню політику Ірану.

Одночасно Тегеран продовжує активно експортувати нафту. Важливу роль відіграє й контроль над Ормузькою протокою – ключовим морським маршрутом, через який проходить значна частина світової торгівлі нафтою. Фактично судноплавство, повідомляє WSJ, у цьому районі зараз можливе лише за погодженням з Іраном. На тлі напруженості в регіоні ціни на нафту і газ зростають, посилюючи тиск на світову економіку і створюючи додаткові політичні ризики для Вашингтона.

Іранська влада дає зрозуміти, що готова обговорювати припинення вогню лише за умови виконання низки жорстких умов. Серед них – великі компенсації з боку США та їхніх союзників, виведення американських військ з регіону, а також зміна статусу Ормузької протоки.

За словами представників іранського керівництва, Тегеран має намір домогтися нового режиму судноплавства, за якого судна, що проходять через протоку, повинні будуть сплачувати збори Ірану. Такий механізм фактично дозволив би країні контролювати транспортування приблизно третини світових морських поставок нафти. У Тегерані вважають, що це зміцнить позиції країни у світовій енергетичній системі та перетворить її з об’єкта санкційного тиску на одного з ключових регіональних гравців, йдеться у матеріалі WSJ.

У Вашингтоні подібні плани категорично відкидають. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Ормузька протока має залишатися відкритою для міжнародного судноплавства і за необхідності США готові забезпечити це військовою силою. Американські військові експерти визнають, що відновлення вільного проходу суден може виявитися складною операцією. Сучасні безпілотники та мобільні протикорабельні ракети значно ускладнюють контроль над таким стратегічним водним шляхом.

Проте аналітики вважають, що за наявності повітряної переваги та постійного розвідувального спостереження США здатні поступово нейтралізувати іранські системи озброєння та відновити судноплавство протягом кількох тижнів.

Ситуація в Ормузькій протоці

Зазначимо, що іранська економіка понад вісім років перебувала під міжнародними санкціями, які гальмували зростання та розпалювали інфляцію. Однак зараз Іран зіткнувся зі справжньою війною, і закриття Ормузької протоки позначається, зокрема, й на іранській економіці. Центральний банк країни вже зазнає колосальних труднощів із забезпеченням ліквідності валютного ринку Ірану.

Напередодні міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна дозволить прохід через Ормузьку протоку кораблям, пов'язаним з Японією. Ця заява пролунала після консультацій між офіційними особами країн. Зазначається, що Японія значною мірою залежить від Близького Сходу в питаннях імпорту нафти, і війна в Ірані змусила країну почати використовувати нафту з власних резервів.

