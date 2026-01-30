Трамп пригрозив Великій Британії через бізнес з Китаєм

Прем'єр Британії Кір Стармер Стармер досяг у Китаї успіху в питаннях мит на віскі та безвізового режиму.

Президент США Дональд Трамп застеріг Велику Британію від ведення бізнесу з Китаєм, заявивши, що це "дуже небезпечно".

Як пише Politico, Трамп зробив цю заяву після зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні в четвер, де Стармер домігся безвізового режиму для британських громадян у Китаї терміном до 30 днів, а також зниження китайських мит на шотландський віскі.

Трампа запитали про прагнення Великої Британії до більш тісних зв'язків з Пекіном під час його присутності на прем'єрі фільму "Меланія" у Вашингтоні. Президент США приберіг найрізкішу критику для Карні, але також застеріг Велику Британію від ділових відносин з Китаєм.

"Для них це дуже небезпечно. Я думаю, ще небезпечніше для Канади вести бізнес з Китаєм. Канада переживає не найкращі часи. У них справи йдуть не дуже добре, і не можна розглядати Китай як вирішення проблеми. Я дуже добре знаю Китай. Я знаю, що президент Сі – мій друг. Я дуже добре його знаю. Але це велика перешкода, яку потрібно подолати", – сказав Трамп.

У вівторок ввечері в літаку, що летів до Пекіна, Стармер відкинув питання про те, чи не викличе його поїздка роздратування у Трампа. "Наші відносини з США – одні з найтісніших, які у нас є, в сфері оборони, безпеки, розвідки, а також торгівлі та багатьох інших областях", – сказав він.

Стармер підкреслює, що він не буде вибирати між торгівлею з США і Китаєм. Даунінг-стріт зазначила, що сам Трамп планує відвідати Китай у квітні, і що американський президент назвав Сі Цзіньпіна своїм другом.

Конфлікт Трампа з Канадою

Кілька днів тому американський лідер пригрозив Канаді 100% митами, якщо країна укладе торговельну угоду з Китаєм. Це сталося незабаром після того, як Канада і Китай оголосили про нове стратегічне партнерство.

Пізніше він звинуватив Канаду в тому, що американська компанія Gulfstream досі не отримала повну сертифікацію в Канаді. Трамп у відповідь оголосив про скасування сертифікацій для всіх літаків, вироблених в Канаді. Він також пригрозив 50-відсотковими митами на всі літаки Канади, що продаються в Сполучених Штатах Америки.

