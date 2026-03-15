Китай і Британія прокоментували заклик Трампа відправити кораблі на Близький Схід, - CNN

Жодна з країн не підтвердила, чи направить вона військові кораблі до протоки.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші країни надішлють військово-морські сили на Близький Схід для розблокування морських шляхів у Ормузькій протоці. У Пекіні та Лондоні відреагували.

У відповідь на запити CNN жодна з країн не підтвердила, чи направить вона військові кораблі до протоки. Так, речник посольства Китаю у Вашингтоні сказав, що у Пекіні закликають до негайного припинення бойових дій в регіоні. Він наголосив, що "всі сторони несуть відповідальність за забезпечення стабільного та безперешкодного постачання енергоносіїв".

"Як щирий друг і стратегічний партнер країн Близького Сходу, Китай продовжуватиме зміцнювати комунікацію з відповідними сторонами, включаючи сторони конфлікту, та відіграватиме конструктивну роль у деескалації та відновленні миру", – йдеться в заяві китайського дипломата.

Своєю чергою, речник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що країна "наразі обговорює зі своїми союзниками та партнерами низку варіантів для забезпечення безпеки судноплавства в регіоні".

Іран пригрозив ударами Україні, якщо вона надасть Ізраїлю будь-яку допомогу, включно з безпілотниками. Голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що тоді вся територія України стане "законною ціллю" для іранських ракетних атак.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Ізраїль зіткнувся з критичною нестачею ракет-перехоплювачів на тлі війни з Іраном. Зазначається, що країна долучилася до операції зі вже скороченими запасами.

