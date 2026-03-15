Китай і Британія прокоментували заклик Трампа відправити кораблі на Близький Схід, - CNN

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші країни надішлють військово-морські сили на Близький Схід для розблокування морських шляхів у Ормузькій протоці. У Пекіні та Лондоні відреагували.
У відповідь на запити CNN жодна з країн не підтвердила, чи направить вона військові кораблі до протоки. Так, речник посольства Китаю у Вашингтоні сказав, що у Пекіні закликають до негайного припинення бойових дій в регіоні. Він наголосив, що "всі сторони несуть відповідальність за забезпечення стабільного та безперешкодного постачання енергоносіїв".
"Як щирий друг і стратегічний партнер країн Близького Сходу, Китай продовжуватиме зміцнювати комунікацію з відповідними сторонами, включаючи сторони конфлікту, та відіграватиме конструктивну роль у деескалації та відновленні миру", – йдеться в заяві китайського дипломата.
Своєю чергою, речник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що країна "наразі обговорює зі своїми союзниками та партнерами низку варіантів для забезпечення безпеки судноплавства в регіоні".
Війна на Близькому Сході: ви могли це пропустити
Іран пригрозив ударами Україні, якщо вона надасть Ізраїлю будь-яку допомогу, включно з безпілотниками. Голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що тоді вся територія України стане "законною ціллю" для іранських ракетних атак.
Тим часом ЗМІ пишуть, що Ізраїль зіткнувся з критичною нестачею ракет-перехоплювачів на тлі війни з Іраном. Зазначається, що країна долучилася до операції зі вже скороченими запасами.