Глава Білого дому погрожує Зеленському великими проблемами в такому разі. А ще гарантував, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нібито хоче вийти з угоди з видобутку корисних копалин.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, пише Reuters. Він пригрозив, що в разі виходу у Зеленського будуть "великі проблеми".

"Він намагається вийти з угоди щодо корисних копалин і, якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", - заявив Трамп.

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"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє", - додав Трамп.

Угода з видобутку корисних копалин

США представили Києву новий проєкт угоди, який передбачає майже повний контроль американців над усіма родовищами корисних копалин України без гарантій безпеки. До того ж у новій угоді щодо надр немає жодного слова про гроші для України.

Зеленський уже підтвердив, що Україна отримала документ.

У Трампа не приховують, що чекають від України швидкого підписання нової угоди, однак проблема в тому, що українська сторона напевно не зможе прийняти висунуті умови.

Днями видання The Wall Street Journal зазначило, що невідповідність в очікуваннях загрожує налаштувати США та Україну на новий виток конфлікту.

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