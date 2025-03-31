Президент України Володимир Зеленський нібито хоче вийти з угоди з видобутку корисних копалин.
Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, пише Reuters. Він пригрозив, що в разі виходу у Зеленського будуть "великі проблеми".
"Він намагається вийти з угоди щодо корисних копалин і, якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", - заявив Трамп.
"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє", - додав Трамп.
Угода з видобутку корисних копалин
США представили Києву новий проєкт угоди, який передбачає майже повний контроль американців над усіма родовищами корисних копалин України без гарантій безпеки. До того ж у новій угоді щодо надр немає жодного слова про гроші для України.
Зеленський уже підтвердив, що Україна отримала документ.
У Трампа не приховують, що чекають від України швидкого підписання нової угоди, однак проблема в тому, що українська сторона напевно не зможе прийняти висунуті умови.
Днями видання The Wall Street Journal зазначило, що невідповідність в очікуваннях загрожує налаштувати США та Україну на новий виток конфлікту.