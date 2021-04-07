Врешті-решт їй запропонували бежевий диван, на певній відстані від Ердогана.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся у вівторок з двома керівниками Євросоюзу, але під час зустрічі стався конфуз, коли голові Єврокомісії (ЄК) Урсулі фон дер Ляєн не дісталося місця.

Читайте такожСША вводять санкції проти Туреччини за купівлю російських ЗРК С-400Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post, на поширеному відео лідерів у багато прикрашеній залі засідань в Анкарі видно, як Ердоган і президент Європейської ради Шарль Мішель влаштовуються на позолочених стільцях, тоді як голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, здається, не знає, де повинна сидіти.

Фон дер Ляєн стоїть, дивлячись на них, махає рукою і нібито каже "гм" або "ем".

Врешті-решт їй запропонували бежевий диван, на певній відстані від Ердогана і Мішеля, навпроти міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який займає нижчий статус за типовим дипломатичним протоколом.

"„Ем" - це новий термін, не такими повинні бути відносини між ЄС та Туреччиною", - написав у Twitter Сергєй Лагодинський, німецький член Європарламенту, який є головою делегації законодавчого органу у спільному Європейсько-турецькому парламентському комітеті.

Інший член Європарламенту, голландська депутатка Софі Вельд, зазначила, що на зустрічах Ердогана та попередньої пари керівників ЄС (обидва чоловіки) троє лідерів сиділи поруч, у рівноцінних кріслах.

"Це було не випадково, це було навмисно", - написала вона у Twitter, де інші пояснили інцидент більше як соціальне дистанціювання, ніж як протокол.

Візит лідерів ЄС відбувся через два тижні після виходу Туреччини з міжнародного договору, спрямованого на запобігання насильству щодо жінок, відомого як Стамбульська конвенція. Союзники Ердогана заявили, що цей крок не означає, що права жінок ігноруються.

Після зустрічі фон дер Ляєн прямо не згадувала про інцидент. Але вона висловила занепокоєння ставленням Туреччини до прав жінок.

"Я глибоко стурбована тим, що Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції. Це стосується захисту жінок та захисту дітей від насильства. І це явно неправильний сигнал зараз", - сказала вона.

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Автор: Ірина Погоріла