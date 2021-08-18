Повернення талібів до влади в Афганістані викликало шок у всьому світі, а також велику стурбованість за долю жінок в цій країні.

У Білому домі не можуть поки визначити, скільки одиниць наданого Афганістану в рамках військової допомоги озброєння було захоплено радикалами "Талібану", однак переконані, що мова про його "значну частину".

Про це на брифінгу повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

З 2001 року США надали афганським військовим озброєння на мільярди доларів для стримування бойовиків.

"Очевидно, що у нас немає повної картини того, куди поділася кожна одиниця оборонної техніки, але безперечно значна їх частина потрапила у руки "Талібану". Й, очевидно, у нас немає відчуття, що вони готові її передати в аеропорту", – відповів Салліван.

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Як повідомляв УНІАН, у неділю, 15 серпня, таліби зайняли Кабул і в результаті захопили владу по всій країні. Президент Афганістану Ашраф Гані кількома годинами раніше втік за кордон, пояснивши це бажанням запобігти кровопролиттю.

Повернення талібів до влади в Афганістані викликало шок у всьому світі, а також велику стурбованість за долю жінок в цій країні. Таліби мають намір відновити в Афганістані закони шаріату. Німеччина, США та інші західні держави докладають енергійних зусиль, спрямованих на якнайшвидшу евакуацію з Афганістану своїх громадян і афганців, які співпрацювали з ЄС і НАТО.

Учора перший віце-президент Афганістану Амрулла Салех заявив, що він перебуває в Афганістані й є "легітимним тимчасовим президентом" після того, як президент Ашраф Гані втік з країни після взяття талібами Кабула. Салех закликав афганців до опору.

Автор: Яна Ставська